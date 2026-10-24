Kastamonu’da alevlere teslim olan samanlık küle döndü

25 yaşında 150 başlık sürüsü var: 100 bin TL devlet desteğiyle kendi işinin sahibi oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi", tarım ve hayvancılık alanında kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere kapı aralamaya devam ediyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki veteriner teknikeri Sueda Demirci, aldığı hibe desteğiyle 50 koyunla başladığı üretimi 150 başlık damızlık sürüye çıkardı. Peki, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi nedir, başvuru şartları nelerdir ve kimler yararlanabilir? İşte detaylar...