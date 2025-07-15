Hainler FETÖ’ye sınır boyunu açtı

FETÖ’nün 15 Temmuz ihaneti sadece darbe kalkışmasından ibaret değildi. O gece sınır hattında görev yapan FETÖ’cü komutanlar, hudutlar güvenliğini gevşeterek başta PKK olmak üzere terör örgütlerine açık davetiye çıkardı. Darbeyi meşrulaştırmak için teröristler üzerinden kaos planları yapan komutanlardan birisi de kalkışmaya katılan 5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal oldu.

KARAKOLLARA BOŞALTTI

Suriye boyundaki sınır birliklerine komuta eden Tuğgeneral Soysal, darbe girişimine destek olmak için sıfır noktasındaki askerleri geri çekti. FETÖ’nün listesinde Gaziantep’teki sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen Soysal, Türkiye-Suriye sınır hattındaki en kritik bölgeler olan Karkamış, Elbeyli, Öncüpınar ve Tahta Köprü Barajı bölgesinde bulunan birliklere, ‘Karakollara çekilin’ talimatını verdi.

“DEVİR TESLİM VAR…”

Askerlere ‘Hiç bir şartta sınır ötesine top atışı yapmayın’ diye talimat veren Soysal darbe başarısız olunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’i arayarak, “Emrinizdeyiz” dedi. Yine sınır hattında görev yapan 200 asker ile 10’a yakın zırhlı aracın FETÖ’cü subayların emri ile 15 Temmuz günü “devir teslim töreni var” bahanesiyle Hatay’daki Hudut Alay Komutanlığı’na çektiği de tespit edildi.

ÖRGÜT EVİNDE PKK DOKÜMANI

FETÖ’nün diğer örgütlerle yakın ilişkisi darbe girişiminden sonra da devam etti. Örgüt diğer terör örgütleri ile Türkiye’ye karşı iş birliği yaptı. Terör saldırıları, istihbari çalışmalar ve raporlar kirli ortaklığı deşifre etti. Devlet içinde yuvalanan FETÖ mensupları, istikrarsızlık için teröre alan açtı. FETÖ operasyonlarında ele geçirilen bombalar ile PKK’nın terör saldırılarında kullandığı bombaların aynı seri numarasını taşıdığı tespit edildi. 15 Temmuz sonrasında düzenlenen FETÖ operasyonlarında gaybubet evlerinden PKK ile ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

SALDIRI PLANLARI FETÖ İLE PAYLAŞILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonuna gönderilen raporlarda, darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının güvenlik kuvvetlerine yakalanmamak maksadıyla DEAŞ ve PKK üyelerinin yardımıyla bazı bölgelere geçecekleri ve Türkiye’ye karşı yeni faaliyetler için örgütlenecekleri belirtildi. Yakalanan DEAŞ’lı bir terörist, ifadesinde Türkiye’ye yönelik saldırı planları ile ilgili bilgileri, FETÖ’den ihraç edilen eski bir asker ile paylaştığını söyledi.

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, bir FETÖ mahrem imamının itirafları da terör örgütleri arasındaki ittifakı gözler önüne serdi.

FETÖ’nün Türkiye’de ciddi bir kaybettiğini vurgulayan mahrem imam, örgütlerin yurt dışında yaptıkları iş birliğini şöyle özetledi:

MAHREM İMAM İHANETİ ANLATTI