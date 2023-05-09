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Hainler ilk kez hakim karşısına çıktı: İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin ilk dava bugün görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

19:06 . 9/05/2023 Salı
DHA
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında erteleme kararı çıktı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında erteleme kararı çıktı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili davaya devam edildi. Aralarında, bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılandığı dava 17 Temmuz’a ertelendi. 



Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14’ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

Ahlam Albashır

Terörist Ahlam Albashır savunmasını bir sonraki celse yapacak


Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. Bazı sanıklarda iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediklerini belirttiler. Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. 



"Olaydan sonra düşük yaptım"


Duruşmada savunma yapan Esenler’deki tekstil atölyesinin sahibi Fatma Berkel, Ahlam Albashır’ın  bir süre kendileriyle kaldığını, geceleri uyumadığını, gündüz uyuduğunu söyledi. Olay sırasında hamile olduğunu, söyleyen Berkel, “Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız” dedi.


Davada ilk karar çıktı: Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi


Duruşmaya katılan 14 şikayetçi, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak firari sanık Khalil Manje Hussein’in hayatta olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

İstiklal Caddesi saldırısı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de saat 16.20'de bombalı saldırı meydana gelmişti. Ahlam Albashır isimli kadın teröristin bir bank üzerine bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu altı kişi şehit olmuş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu bildirilmişti. PKK ise yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmemişti.


#İstiklal Caddesi
#Terör Saldırısı
#Ahlam Albashır
14 dakika önce
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