Hainler tozlu sayfalara gömüldü

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, bin yıllık bir geçmişe sahip olan Türk milletinin, birlik ve beraberliğini 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimiyle bozmaya niyet edenlerin tarihin tozlu sayfalarına gömüldüğünü ifade etti. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nün yıl dönümünde üniversite olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyum, panel, sergi, gezi gibi programlar düzenlediklerini bu etkinlikler vesilesiyle gençlerde milli birlik ve beraberlik ruhunun daimi olmasını arzuladıklarını ifade eden Alican, önceki yıllarda MAUN’da da bazılarının moderatörlüğünü kendisinin üstlendiği sempozyum ve paneller yaptıklarını dile getirdi.

ADINI ÜLKE ÇAPINDA DUYURDU

Muş Alparslan Üniversitesi, kurulduğu tarih olan 29 Mayıs 2007’den bu yana yürüttüğü pek çok bilimsel çalışma ve proje ile başarı sıralamasını yükseltiyor. Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2019’da Hayvancılık sahasında pilot devlet üniversitesi seçilen MAUN yükseköğretimde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen sekiz pilot üniversiteden biri. Kaba Yemde Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi seçilmesi, insansız hava araçları kategorisinde özgün drone tasarımı ile Teknofest’e katılması, ayrıca katı yakıtını üniversite imkânları ile geliştirdiği Şahi adlı roketi izleyiciler önünde gökyüzü ile buluşturması ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında deneyimli ekip ve ekipmanı ile hem sahada hem de Merkezi Araştırma Laboratuvarları’nda yaptığı analiz çalışmalarıyla MAUN adını ülke çapında sıkça duyurdu.

SAVAŞ ALANI BÜYÜK ÖLÇÜDE TESPİT EDİLDİ

Üniversitenin ev sahipliği yaptığı Kültür Bakanlığı himayesinde ve 12 üniversitenin katılımıyla yürütülen Malazgirt Meydan Muharebesi’nin nerede yapıldığına dair yürütülen geniş katılımlı proje ise kurumun son yıllardaki en önemli bilimsel proje olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında savaş meydanı büyük ölçüde tespit edildi. Arkeolojik pek çok çalışma yapılırken, birçok şehit mezarına dair tespitlerde bulunuldu ve tarihi kalıntılar ortaya çıkarıldı. Devam eden projenin nihai amacı Çanakkale’deki gibi bir milli park ve şehitlik kurulması yönündeki çalışmalara akademik, entelektüel, kültürel, folklorik, arkeolojik ve tarihi bir zemin oluşturmak olarak açıklandı.

ZAFERİN İZİNDE MALAZGİRT BELGESELİ

Kısa zamanda yurt içinde ve yurt dışındaki birçok bilimsel etkinlikte sesini duyurmayı başaran Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi; 2020 yılında 13 üniversiteden 40’ı aşkın alanda uzman bilim insanıyla başlatıldı. Proje kapsamında Ağustos 2021’de çekimlerine başlanan ve Türkiye’de savaş alanı arkeolojisi alanında şimdiye kadar yapılan ilk bilimsel projeyi ele alan bir de belgesel çekildi. Belgesel savaş muhabiri, belgesel ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral yönetimindeki uzman bir ekip tarafından hazırlandı. Belgeselde, Selçuklu Tarihi uzmanı olan MAUN Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ile projenin akademik danışmanlığını üstlenen Prof. Dr. Adnan Çevik’in anlatımları da yer alıyor.

Hedefimiz burayı Çanakkale gibi yapmak

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Adnan Çevik, çalışmanın Muş ili sınırlarında bu kapsam ve genişlikte ilk arkeolojik çalışma olduğunu belirterek “Biz de gezdikçe dolaştıkça her döneme ait muazzam tarihsel izler görebiliyoruz” dedi. Çevik, Rektör Alican’ın riyasetinde çalışmaların devam edeceğini, bölgenin görünür kılınması noktasında hem yurt içinde hem de yurt dışında turizmde muazzam bir ivme elde edeceğini ifade etti. Çevik, “Hedefimiz burayı bir Çanakkale yapmak” dedi. MAUN Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise, bu projenin bir ilk olduğuna temas ile projenin öneminin dünyaya anlatılmasının gerekliliğini dile getirerek “Malazgirt Muş’un markası, buna sahip çıkmak ve farkındalık yaratmak hepimizin görevi” diye konuştu. Projenin istenilen düzeye getirilmesi ile Malazgirt’in bir turizm merkezi olabileceğine dikkat çeken Rektör Alican sadece Malazgirt’in değil tüm bölgenin eski kalıntılar, höyükler ve kiliselerle dolu bir hazine olduğunu söyledi.

MİLLİ İRADE VE 15 TEMMUZ ÇALIŞTAYI

Muş Alparslan Üniversitesi’nde (MAUN) düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamındaki Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu’nun yanı sıra 15 Temmuz Darbe Girişimini Yeniden Düşünmek, İhanetten Selamete 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz, Kökleri ve Arka Planı İle 15 Temmuz Darbe Girişimi, 15 Temmuz ve Daha Önceki Darbeler konulu paneller düzenlenen üniversitede bu yılda Milli İrade ve 15 Temmuz Çalıştayı yapıldı. Bu çalıştay darbe girişiminin köklerine inilirken, Türk milletirinin gösterdiği direniş ve süreçle alakalı diğer başlıklar ele alındı. Ayrıca, önceki yıllarda yaşanan darbelerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin arasındaki farklılıklara dikkat çekildi.







