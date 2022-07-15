​Hainliğin kronolojisi

1966: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Fetullah Gülen tarafından İzmir Kestanepazarı’nda kuruldu.

1975-76: Elebaşı Gülen, örgütlenme için “Altın Nesil” terminolojisini kullanmaya başladı.

1979: Örgütün ilk ve en güçlü propaaganda araçlarından biri olan Sızıntı dergisi çıkmaya başladı. Örgütün her yere "sızma" stratejisi göz önüne alındığında, dergi isminin rastgele bir tercih olmadığı anlaşılıyor.

KADROLAŞMA AŞAMASI

Ekim 1980: Elebaşı Gülen, Sızıntı dergisinde 12 Eylül askeri darbesine açık destek veren “Son Karakol” başlıklı yazıyı kaleme aldı.

1980’li yıllarda örgütün devletin içerisindeki kadrolaşması artarak devam etti. Sözde “seçilmiş” öğrenciler, askeri liselere ve polis kolejlerine yoğun olarak sızıdırıldı.

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YURT DIŞINA AÇILDI

1990’lı yıllarda FETÖ, hızla büyüyerek küresel ölçekte bir yapı haline geldi.

1991: Örgüt, yurt dışına açılmaya başladı. İlk yurt dışı okullarını Orta Asya’da açtı. Devlet kadrolarına sızan örgüt mensupları, yaygın olarak kod isim kullanmaya başladı.

1993: Örgütün en büyük propaganda araçlarından SamanyoluTV yayına başladı.

1994: Onursal Başkanlığını elebaşı Gülen’ın yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı açıldı.

1996: Bank Asya faaliyete geçti, bankanın 1 numaralı hesabı elebaşı Gülen adına açıldı.

28 ŞUBAT SÜRECİ

FETÖ ve elebaşı Gülen, ‘post-modern darbenin’ en büyük kazananlarından oldu. Elebaşı Gülen, darbenin arkasındaki isim olan Çevik Bir’e mektup yazarak “yapılan müdahalenin çok doğru ve gerekli bir karar olduğundan” bahsetti.

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1999: Elebaşı Gülen, ABD’ye kaçtı. Bu olay, terör örgütü içinde “hicret” ve “milat” olarak kabul edildi.

ÖRGÜTÜN KONTROLÜNE GEÇTİ

2000: GYV’nin organizasyonuyla Şanlıurfa-Harran’da “Dinler Arası Diyalog” toplantısı yapıldı.

2000’li yıllarda: Gülen’in önceden mahkum olduğu iki dava, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in girişimiyle düşürüldü.

2002: FETÖ, iktidara gelen AK Parti’ye yakın bir görüntü vermeye özen gösterdi. Bu dönemde, ordu ve emniyet dışındaki kritik ve stratejik pozisyonlar tamamen örgütün kontrollüne geçmeye başladı.

2003: “Türkçe Olimpiyatları” organizasyonu ile örgüt hakkında olumlu algı oluşturmak hedeflendi.

2005: Elebaşı Gülen’e bağlı iş adamlarını bir araya getiren TUSKON kuruldu.

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2007: Örgüt, Ergenekon, Askeri Casusluk vb. kumpas dava ve soruşturmalara başladı. Örgütün hedefi, askeriyede kendisinden olmayanları tamamen tasfiye etmekti.

2010’lara doğru: Örgüt, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti hükümetlerine karşı gizli mücadele başlattı.

2012: MİT Krizi ile örgütün Erdoğan ve hükümete

karşı başlattığı gizli mücadele açığa çıktı.

2010’LU YILLARDA FETÖ

2013: FETÖ, emniyet ve yargıya sızdırdığı elemanlarla kumpas dosyalar üzerinden hükümeti devirmeye kalktı.

2013: FETÖ’nün kışkırtmasıyla turuncu devrimlere benzeyen “Gezi olayları” sahnelendi.

2014: FETÖ’nün emniyet ve yargı içine sızdığı elemanlar, Türkiye’nin Suriye’deki Türkmenlere gönderdiği yardımları taşıyan MİT tırlarını durdurdu. Uluslararası alanda “terörü destekliyor” iftirası atarak Türkiye özelinde dönemin Başbakanı Erdoğan’ı yargılamayı amaçlıyorlardı.

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15 Temmuz 2016: FETÖ, devleti tamamen ele geçirebilmek için Türkiye’de hükümete ve millete karşı darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası her alanında FETÖ ile mücadele yoğunlaştı.

2017: FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar yaklaşık 133 bin kişi kamu kurumlarından ihraç edildi.