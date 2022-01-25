​Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: İşçi kıyımlarını unutmayacağız ​

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerin sendika ve üyelerine yönelik uygulamalarını eleştirerek “Yaptıklarını unutmayacağız” dedi.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 44. kuruluş yıl dönümünde konuşan Arslan, “Bizim sendikamız, en büyük kıyımın yapıldığı sendikadır. Tüm baskılara, saldırılara rağmen asla taviz vermedik, boyun eğmedik. Haklı mücadelemizi en iyi şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an Türkiye’nin en büyük işçi sendikası isek baskılara boyun eğmediğimiz içindir ” ifadelerini kullandı. CHP-HDP’li belediyelerin sendikadan istifa etmek istemeyenlere çeşitli mobingler uyguladığını belirten Arslan, “Her türlü baskıyı, mobingi, tehdidi, işten çıkarmayı kullandılar. Bolu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinde de buna benzer operasyonlarla mücadele ettik” dedi. Arslan, mücadelelerinin çoğundan sonuç aldıklarını ve işçilere işlerinin ve haklarının iade edildiğini söyledi.

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