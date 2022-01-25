Gündem Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan İşçi kıyımlarını unutmayacağız
ANKARA

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: İşçi kıyımlarını unutmayacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerin sendika ve üyelerine yönelik uygulamalarını eleştirerek “Yaptıklarını unutmayacağız” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: İşçi kıyımlarını unutmayacağız ​
Mahmut Arslan

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyelerin sendika ve üyelerine yönelik uygulamalarını eleştirerek “Yaptıklarını unutmayacağız” dedi.

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’nın 44. kuruluş yıl dönümünde konuşan Arslan, “Bizim sendikamız, en büyük kıyımın yapıldığı sendikadır. Tüm baskılara, saldırılara rağmen asla taviz vermedik, boyun eğmedik. Haklı mücadelemizi en iyi şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an Türkiye’nin en büyük işçi sendikası isek baskılara boyun eğmediğimiz içindir ” ifadelerini kullandı. CHP-HDP’li belediyelerin sendikadan istifa etmek istemeyenlere çeşitli mobingler uyguladığını belirten Arslan, “Her türlü baskıyı, mobingi, tehdidi, işten çıkarmayı kullandılar. Bolu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinde de buna benzer operasyonlarla mücadele ettik” dedi. Arslan, mücadelelerinin çoğundan sonuç aldıklarını ve işçilere işlerinin ve haklarının iade edildiğini söyledi.

Hak-İş asgari ücretten memnun: Tarihi bir gelişme
EKONOMİ
Hak-İş asgari ücretten memnun: Tarihi bir gelişme

On bin işçi kovuldu
GÜNDEM
On bin işçi kovuldu
Anadoludan İstanbulaulaşım trafiğe açıldı

Anadolu'dan İstanbul'a
ulaşım trafiğe açıldı

​Karayolları Genel Müdürlüğü son durumu paylaştı.
Düzceden İstanbula geçiş izni yok

Düzce'den İstanbul'a geçiş izni yok

​Vali Cevdet Atay: Mağduriyetlerin yaşanmaması için yola çıkmayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Bakan Soylu ve Bakan Karaismailoğlu İstanbula geliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.