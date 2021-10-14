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Hak-İş’ten temsilde adalet çağrısı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun geniş katılımlı olmasını istedi. Arslan, “Temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Herkes üyesi kadar orada olsun” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hak-İş’ten temsilde adalet çağrısı ​
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MUMAMMED KURTAR

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu ve bunun büyük bir bölümünün de özel sektörde yer aldığını belirtti.

Mahmut Arslan
Mahmut Arslan

KOMİSYONDA ÜYE KADAR YER ALMALI

Asgari ücretin belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi: “Asgari ücret tespit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgari ücret komisyonunda mevzuat değişimi lazım. Sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli.” Arslan, kayıt dışı istihdama da değinerek AK Parti öncesi oranın yüzde 55’lerde olduğunu şu an ise yüzde 29’lara düştüğünü söyledi.

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