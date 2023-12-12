Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: Faruk Koca 'seni öldüreceğim' dedi

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.
Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.
"Faruk Koca 'seni öldüreceğim' dedi"
Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi: