Gündem Hakkaride 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan açıklamada bölgedeki operasyonun devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon sürüyor.

4 terörist etkisiz hale getirildi

  • Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, bir M-16 piyade tüfeği ve 100 fişek, 3 el bombası, bir AK-47 piyade tüfeği, 2 şemsiye, el dürbünü, not defteri ve SD kart ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

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