Gündem Hakkaride 48 bin 100 dolar ele geçirildi
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Hakkari'de 48 bin 100 dolar ele geçirildi

Hakkari kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda 48 bin 100 dolar sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Hakkaride 48 bin 100 dolar ele geçirildi
Ele geçirilen dolarlar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'parada sahtecilik' suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde durdurulan bir yayanın üst aramasında 497 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 24 bin 850 dolar sahte para ele geçirildi.

  • Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda, birlikte hareket ettiği 2 kişi daha yakalandı.

Şüphelinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki adresinde, çatı katına gizlenmiş vaziyette 465 adet 50 dolarlık banknotlar halinde toplam 23 bin 250 dolar daha sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Ankara'da sahte 'savunma sanayi şirketine' operasyon: 7 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı belirlendi.
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Yapılan çalışmalar kapsamında 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü' adlı şirketin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kuruluşu gibi tanıtıldığı ve bu şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mağdur edildiği belirlendi.
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Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu şirket binasının da aralarında bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sözde TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin M.A. ile yöneticiler Serkan Y. ve Özgür Y., şirket binasında olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
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Üç yöneticinin gözaltına alındığı ve kale gibi korunan şirket binasının daha önce büyükleçilik binası olarak kullanıldığı, içinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu belirlendi.
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Yüksek güvenlikli binanın duvarlarında 'Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı dikkat çekti. Binada yapılan aramada çok sayıda airsoft silah, 2 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 550 bin TL nakit para, çok sayıda döküman, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.
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Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile iş birliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi.
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Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı.
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Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
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Örgüt üyelerinin lüks restoranlara giderken adeta koruma ordusu ile hareket ettiği ve korumaların tamamının silahlı ve özel kıyafetler giydiği belirlendi.
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Ele başlarının ise bu şekilde kendini üst düzey bürokrat olarak tanıttığı ve böylece güven kazandığı saptandı. Şirkette çalışmak isteyenleri de yalanlarına inandırdıkları belirlenen şüphelilerin, ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına ise 'kan' sürerek korkuttukları öğrenildi.
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Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.
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Ankara'da sahte 'savunma sanayi şirketine' operasyon: 7 gözaltı
Ankara'da, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş olarak tanıttıkları şirket üzerinden, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları tehdit ederek 5 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yedi kişinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce büyükelçilik olarak kullanılan yüksek güvenlikli sözde şirket binasında çok sayıda silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.

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