Hakkari'de hukukun gereği yapıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasının hukukun gereği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Yargının verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada terör örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasına tepki gösterenleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

TERÖRLE SİYASET YAN YANA DURMAZ

Terörle sivil siyaset yan yana durmaz. Terörle demokrasi bir arada bulunmaz. Sırtını elinde kaleşnikof olana, molotof olana, bomba olana dayanarak meşru siyaset yapılmaz. Yargının Hakkari ile ilgili verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı kanunu değil hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bunlar (DEM Parti milletvekilleri) ne yaptı? Hemen parlamentoyu ayağa kaldırmaya kalktılar. Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyet'inin parlamentosudur. Orada elinizde pankartlarla, tekme yumruk sağa sola saldırmanın size kazandıracağı hiçbir şey yok. Sizin karşınızda hukuku savunacak parlamenterler var. Dünyanın hiçbir medeni ülkesi demokrasinin kundaklanmasına göz göre göre müsaade etmez, etmeyeceğiz.

BELEDİYEDE TERÖRE GÖZ YUMMAYIZ

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz. Eğer adaylarınız herhangi bir gayrimeşru gayri yasal işlemlere girmediyse katılmadıysa onlara söyleyecek herhangi bir sözümüz yok. Gayri yasal işler yaptıysa biz de yasaları işletmek zorundayız. Hakkari bunun ilk adımı olmuştur. Hukuk da gereğini yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Türkiye sözde siyasetçilerin terör örgütüne ayakçılık ve kuryelik yaptığı utanç verici hadiselere şahit olmuştur. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan bu acı olayların hiçbirimiz istemeyiz buna izin de vermeyiz. Bölgedeki kardeşlerimizin üzerinde bölücü terör örgütünün baskı kurmasına müsaade etmeyiz.

Külliye’de sürpriz görüşme

Başkent 31 Mart seçimlerinin ardından sürpriz görüşmelerden birine daha ev sahipliği yaptı. İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, Erdoğan’ın rutin programında yer almazken İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuna duyuruldu. 1 Mayıs’ta İYİ Parti liderliğini bırakan Akşener, son olarak Özer Uçuran Çiller’in cenazesinde görüntülenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyordu. Bu yönde bir temasın olup olmayacağı merak edilirken, dün yaşanan Erdoğan-Akşener buluşması anlamlı bulundu.

Ketebe'ye 'Yılın Yayınevi' ödülü

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri törenininde Albayrak Grubu bünyesindeki Ketebe Yayınevi de 'Yılın Yayınevi' ödülüne layık görüldü. Albayrak Grubu Satınalma ve Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, grup adına ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Tören sonrası konuşan Hanönü, “2018’de başladığımız yolculukta bugün altı yılı doldurduk ve yaklaşık bin kitabı aşan bir serimizde yayın hayatına damgamızı vurduk. Ketebe yayınları Aliya İzzet Begoviç, Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir ve Cahit Zarifoğlu başta olmak Türkiye ve dünyadan pek çok yazarın eserlerini okuyucuyla buluşturdu” ifadeleri kullandı.

ÖDÜLÜ OKUYUCULARA İTHAF EDİYORUZ

Hanönü şunları kaydetti: “Bizim için çok özel bir gün çünkü bu ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Çok mutluyuz. Biz 6 yıl içerisinde çok önemli işler başarırken, 'daha yeni başladık' diyor, 'daha nice başarılara imza atacağımız günler yakındır' diyoruz. Biz bu ödülü aslında okullarımız için aldık. Gerek yazılı gerekse sosyal medyada bizi takip eden kitaplarımıza teveccüh gösteren bütün okurlarımıza ithaf ediyoruz.”







