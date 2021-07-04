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POLİTİKA

Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele aralıksız sürüyor. Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride iki terörist etkisiz hale getirildi
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Güvenlik güçleri, yurt içinde ve dışında teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan operasyonlar hakkında yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Polis-İHA ve Jandarma-SİHA destekli icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri ile operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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