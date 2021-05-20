Gündem Haklının güçlü olduğu bir dünya için varız
ANKARA

Haklının güçlü olduğu bir dünya için varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i eleştirdiği için ABD’den gelen tepkilere sert cevap verdi. Erdoğan, "Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs programına katılan Erdoğan, İsrail zulmüyle ilgili şu mesajları verdi, "Ne diyorlar, ‘Erdoğan bu şekilde konuşmamalı’. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haklının güçlü olduğu bir dünya için varız ​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta saat 19.19’da aynı anda okunan İstiklal Marşı’na gençlerle birlikte eşlik etti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in zulmüne karşı önemli mesajlar verdi:

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Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Asılsız ithamlar yerine İsrail'i durdurun
  • Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. On binlerce insanın evleri başlarına yıkılıyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor.

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HANZALA'YI ŞEHİT EDENLERİ ALKIŞLAYAMAYIZ

Öbür taraftan bize de ne diyorlar, ‘Erdoğan bu şekilde konuşmamalı.’ Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Zira biz ‘zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem’ diyerek yola çıktık çünkü biz kanayan bir yarayı gördük mü ciğerimiz yanar. Hanzala’yı şehit edenleri biz alkışlayamayız.

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Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e Filistinlilerin fotoğraflarıyla cevap

ÇOCUKLAR DEĞİL İNSANLIK ÖLÜYOR

  • Birileri şöyle demiş böyle demiş, onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren eğer hak, adalet, demokrasi diyorsak gereğini yapacağız. ‘Güçlüyüm öyleyse haklıyım’, hayır güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. Kudüs’te, Gazze’de ve diğer tüm Filistin şehirlerinde ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir.

İsrail’e gereken dersi verelim
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MAZLUMA KOL KANAT GERECEĞİZ

Yıkılan evler Filistinlilerin değil insanlığın başına çökmektedir. Bugün İsrail’in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar, hakları alçakça çiğnenen mazlumları görmezden gelenler, aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Medeniyetimizin ve ecdadımızın bize emri, zalime karşı çıkmak, mazluma kol kanat germektir. Zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemekten çekinmeyeceğiz.

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