Haklının güçlü olduğu bir dünya için varız ​

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in zulmüne karşı önemli mesajlar verdi:

GÜNDEM Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Asılsız ithamlar yerine İsrail'i durdurun

Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. On binlerce insanın evleri başlarına yıkılıyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor.

GÜNDEM Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD'ye cevap: Cumhurbaşkanı Erdoğan bize karşı her zaman destekleyici olmuştur

HANZALA'YI ŞEHİT EDENLERİ ALKIŞLAYAMAYIZ

Öbür taraftan bize de ne diyorlar, ‘Erdoğan bu şekilde konuşmamalı.’ Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Zira biz ‘zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem’ diyerek yola çıktık çünkü biz kanayan bir yarayı gördük mü ciğerimiz yanar. Hanzala’yı şehit edenleri biz alkışlayamayız.

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GÜNDEM Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e Filistinlilerin fotoğraflarıyla cevap

ÇOCUKLAR DEĞİL İNSANLIK ÖLÜYOR

Birileri şöyle demiş böyle demiş, onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren eğer hak, adalet, demokrasi diyorsak gereğini yapacağız. ‘Güçlüyüm öyleyse haklıyım’, hayır güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. Kudüs’te, Gazze’de ve diğer tüm Filistin şehirlerinde ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir.

DÜNYA İsrail’e gereken dersi verelim

MAZLUMA KOL KANAT GERECEĞİZ

Yıkılan evler Filistinlilerin değil insanlığın başına çökmektedir. Bugün İsrail’in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar, hakları alçakça çiğnenen mazlumları görmezden gelenler, aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır. Medeniyetimizin ve ecdadımızın bize emri, zalime karşı çıkmak, mazluma kol kanat germektir. Zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemekten çekinmeyeceğiz.