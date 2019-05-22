Hakurk ve Metina'ya hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlediğini açıkladı.
- Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlediğini açıkladı.
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