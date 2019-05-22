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ANKARA

Hakurk ve Metina'ya hava harekatı düzenlendi - Son dakika

Hakurk ve Metina'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK, terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzelendi.
TSK, terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzelendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlediğini açıkladı.

  • Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu belirtildi.

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