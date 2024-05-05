Halef-selef taktik belirledi

Özel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bir gün sonra bir araya gelen halef-selef genel başkanların gündeminde AK Parti-CHP teması vardı. Özel, parti içinde uyum sağlanmasının gerektiğini ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun desteğini istedi.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan ile görüşmesinin içeriğinin bir kısmını ve görüşmesinin taşıdığı önemi anlattı. Erdoğan'ın görüşmede kendisini tebrik etmesinin tarihsel bir değer taşıdığını aktaran Özel, parti içinde uyum sağlanmasının gerektiğini ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun desteğini istedi. Kılıçdaroğlu ise Özel'i, ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında uyararak, AK Parti ile yapılacak görüşmelerde aceleci olmamalarının gerektiğini iletti. Özel ise Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda CHP'ye de rol düştüğü sözlerini anımsatarak, önceliklerinin yeni anayasa değil ekonomi olduğunu belirtti.