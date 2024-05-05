Halef-selef taktik belirledi

Özel'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bir gün sonra bir araya gelen halef-selef genel başkanların gündeminde AK Parti-CHP teması vardı. Özel, parti içinde uyum sağlanmasının gerektiğini ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun desteğini istedi.
KILIÇDAROĞLU: ACELECİ OLMAYIN
Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na Erdoğan ile görüşmesinin içeriğinin bir kısmını ve görüşmesinin taşıdığı önemi anlattı. Erdoğan'ın görüşmede kendisini tebrik etmesinin tarihsel bir değer taşıdığını aktaran Özel, parti içinde uyum sağlanmasının gerektiğini ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun desteğini istedi. Kılıçdaroğlu ise Özel'i, ekonomide yaşanan gelişmeler karşısında uyararak, AK Parti ile yapılacak görüşmelerde aceleci olmamalarının gerektiğini iletti. Özel ise Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda CHP'ye de rol düştüğü sözlerini anımsatarak, önceliklerinin yeni anayasa değil ekonomi olduğunu belirtti.
DEM İLE ORTAK SÖYLEM
Öte yandan Özel, önceki gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları'nı CHP Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Bu görüşmede ise DEM Parti kanadı yeni anayasa için CHP ile söylem birlikteliğinin güçlendirileceği mesajını en üst perdeden Özel'e iletti.