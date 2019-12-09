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ŞANLIURFA

Halfeti karagülü dünyaya açıyor

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülün kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından görülebilmesi amacıyla Fırat Nehri kenarında sera oluşturuldu. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Şehre her gelen turisti karagül ile buluşturacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagül
Karagül

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagülün üretimi, turistlerin daha rahat görebilmesi amacıyla Fırat Nehri sahilinde de yapılmaya başlandı. Birecik Barajı’nın suları altında kalan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin 2013 yılında “sakin şehir” ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu’nun “saklı cenneti” olarak nitelendiriliyor.

SAHİLDE YENİ DİKİM ALANLARI OLACAK

Büyük bölümü sular altında kalan “batık kenti”, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların düzenlenen tekne turlarıyla görülmesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen “karagül” bitkisini de barındırıyor.

Birecik Barajı’nın su tutmasıyla birlikte o bölgede yetişme alanı azalan karagül, Halfeti Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarla daha fazla yetişme alanına kavuştu.

Kendine özgü renk ve kokusunu yetiştiği topraktan alan, turistlerden yoğun ilgi gören karagül, ziyaretçilerin daha kolay görmesi amacıyla belediye tarafından Fırat Nehri kenarına yapılan serada yetiştirilmeye başlandı.

İlçeye gelen ziyaretçilerin serada görme fırsatı bulduğu ve ilkbahar ve sonbahar mevsimleri olmak üzere iki defa açan karagülün daha fazla alanda yetiştirilmesi ve üretilmesi için sahil kenarında yeni yetiştirme alanları oluşturulacak. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti’nin turizm açısından en yoğun yılını geçirdiğini söyledi.

TURİSTLER ARTIK DAHA KOLAY GÖREBİLECEK

Halfeti’yi turizmde ön plana çıkaran sembollerden birinin karagül olduğu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

“Dünyada sadece Halfeti’de yetişiyor. Kolay görülmesi için sahil kenarında karagül serası kurduk. Daha önce de karagül Halfeti’de yetişiyordu ama turistlerimizin görme fırsatı olmuyordu. Eski Halfeti’de sahil kenarına yaptığımız bu 500 metrekarelik sera ile yerli ve yabancı turiztlerin karagülü daha kolay görme fırsatları oldu. Karagül nisan ve mayıs ile eylül, ekim, kasım aylarında kendisini bizlere gösteriyor. Seramızı gezi güzergahına yaptığımız için ziyaretçilerden daha fazla ilgi görüyor.”

  • SON DURAK KARAGÜL SERASI
  • İlçeye gelen turistlerin karagülü görmeden ayrılmak istemediğini anlatan Albayrak, turistlerin gezilerinin son durağı olarak seraya geçerek güzel gülü gördüklerini ifade etti. Karagülün görünürlüğünün daha fazla olması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Albayrak, “Önümüzdeki sene inşallah biz özellikle sahil bandında karagül ekim alanlarını çoğaltacağız. Şehre her gelen turisti karagül ile buluşturacağız” diye konuştu. Albayrak, karagülün tanıtımı ve ticari olarak kullanımı için de çalışmaların devam ettiğini anlatarak, bitkiden parfüm, çikolata, kolonya gibi ürünler üretilerek beğeniye sunulduğunu belirtti.

Halfeti sonbaharla daha da güzelleşti
FOTOĞRAF 13
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Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında Sakin şehir ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuştu.
Title
Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun saklı cenneti olarak da adlandırılan ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Aşırı sıcak geçen yaz mevsiminin ardından havaların serinlemeye başlamasıyla yeniden turistlerin gözdesi haline gelen ilçe, ziyaretçi akınına uğruyor.
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İlçede özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle, turizmciler talebi karşılamakta zaman zaman zorluk yaşıyor.
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Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan batık kenti, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.
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Yerli ve yabancı turistler, Halfeti Belediyesi tarafından sahil kenarına yaptırılan serada dünyada sadece ilçede yetişen Karagülü de yakından tanıma imkanı elde ediyor.
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Sonbahar turizm sezonun açılmasıyla yoğunluğun çok arttığı ilçede, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Yaşanan yoğunluk turizmciler ile esnafın da yüzünü güldürüyor. Geçen yıl 500 bin kişinin ziyaret ettiği Halfeti, ocak-ekim döneminde ise yaklaşık 750 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şeref Albayrak, yaptığı açıklamada, turizm anlamında yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
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Göreve başladıktan sonra Halfeti'de her alanda olduğu gibi turizmde de önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Albayrak, bu sayede hem turizmcilerin hem de ziyaretçilerin rahat nefes aldığını dile getirdi.
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Şeref Albayrak, ziyaretçi sayısının daha da artması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:
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Halfeti'de 70'e yakın teknemiz var. Geçen yıl bunları kooperatif çatısı altında toplayarak, bir düzen oluşturduk. Artık ziyaretçiler marinadan rahatlıkla sırası gelen teknelere binerek, tura çıkmaya başladı. Bu anlamda dağınıklığı ortadan kaldırarak, teklerin sıra sistemine göre çalışmasını sağladık. Halfeti, sadece Şanlıurfa ve bölgeden değil Türkiye'nin farklı yerlerinden vatandaşlarımızı ve yabancı turistleri ağırladığımız bir yer. Geçen sene yaptığımız düzenlemelerin ardından bunların meyvelerini almaya başladık.
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Özellikle hafta sonları Halfeti'ye 3 binin üzerinde araç giriş-çıkışı oluyor. Yani sadece cumartesi ve pazar günü 15 binin üzerinde insan ilçeyi ziyarete geliyor. Tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde Halfeti'nin tamamen güvenli bir yer olduğunu belirttik. Geçen sene haftada 20 tur otobüsü Halfeti'ye gelirken bu sene 75 otobüs geliyor. Bu durum hem bizim hem esnafımızın hem de ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor. Bu aynı zamanda Halfeti'nin imajını da olumlu yönde etkiliyor.
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Şu sıralar havaların çok iyi seyrettiğini ve sonbaharda Halfeti'nin daha da güzelleştiğini aktaran Kaymakam Albayrak, doğa tutkunlarını ilçeye davet etti. Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, Sonbaharla birlikte havalar serinledi, 25 derece civarında seyreden hava sıcaklığı var. Aynı zamanda Karagül, bu sezonda açıyor. Hem Karagül'ü merak eden vatandaşlarımızı hem de doğa ve kültür turizmini tercih eden ziyaretçileri buraya bekliyoruz. Sonbahar Halfeti'de daha bir güzel yaşanıyor. dedi.
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İlçede tekne işleten Müslüm Karadağ da havaların serinlemesiyle turist yoğunluğunun arttığını, talebi karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Artan turist sayısının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Karadağ, turizme katkılarından dolayı başta Kaymakam Şeref Albayrak olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Ailesiyle Erzurum'dan gelen Sultan Yıldırım ise Halfeti'yi çok merak ettiği için ziyarete geldiklerini söyledi. Bu mevsimde böyle güzel bir havayla karşılaşmayı beklemediklerini anlatan Yıldırım, ilçeyi çok beğendiğini ve keyifli vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.
Halfeti sonbaharla daha da güzelleşti
Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, havaların serinlemesiyle turizmde yoğun bir döneme girdi.


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