Haliç köprüsü üzerinde metrobüste yangın: Alev topuna döndü

Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
HALİÇ DUMANLA KAPLANDI
Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Tahliye edilen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. İşine ya da gideceği yere geç kalan vatandaşlar duruma isyan etti.
Çok sayıda kullanıcı her gün yaşanan araç arızalarından dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti...