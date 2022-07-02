Gündem Haliç köprüsü üzerinde metrobüste yangın Alev topuna döndü
İSTANBUL

Haliç köprüsü üzerinde metrobüste yangın: Alev topuna döndü

İstanbul'da hemen her gün yaşanan metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çıkan yangın sebebiyle çift istikametten de gelen diğer araçlar durmak zorunda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar her gün yaşanan arızalara isyan etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haliç köprüsü üzerinde metrobüste yangın: Alev topuna döndü
Metrobüs alev alev yandı yolcular tahliye dildi.

Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

HALİÇ DUMANLA KAPLANDI

Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı
OYNAT 00:27
İstanbul'da Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı
Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Tahliye edilen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. İşine ya da gideceği yere geç kalan vatandaşlar duruma isyan etti.

Çok sayıda kullanıcı her gün yaşanan araç arızalarından dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti...
Altı ile yangın uyarısı

Altı ile yangın uyarısı

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