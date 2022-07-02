Haliç köprüsü üzerinde metrobüste yangın: Alev topuna döndü İstanbul'da hemen her gün yaşanan metrobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çıkan yangın sebebiyle çift istikametten de gelen diğer araçlar durmak zorunda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar her gün yaşanan arızalara isyan etti.

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