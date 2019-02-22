Gündem Haliç Köprüsünde art arda 2 trafik kazası
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Haliç Köprüsü'nde art arda 2 trafik kazası

Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Polisin kazaya müdahalesi sırasında ikinci bir zincirleme kaza daha meydana geldi. İkinci kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Haliç Köprüsü'nde kaza
DHA
Haliç Köprüsü'nde kaza
Haliç Köprüsü'nde kaza
DHA
Haliç Köprüsü'nde kaza
Haliç Köprüsü'nde kaza
DHA
Haliç Köprüsü'nde kaza
Haliç Köprüsü'nde kaza
DHA
Haliç Köprüsü'nde kaza

İlk kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araç Edirne istikametinde giderken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler hem yardıma koşarken hem de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kazaya karışan araçtaki kişileri sağlık kontrolünden geçirdi.

İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırıldığı sırada araçlar bir süre yolun açılmasını bekledi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LB 1318 plakalı araç, yolda bekleyen 3 otomobil ve bir motosiklete çarptı. İkinci kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiler ile motosiklet sürücüsü dahil toplamda 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikametini ve orta şeridi tamamen trafiğe kapattı. Polis, sağlık ekiplerini tekrar kaza yerine çağırdı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan köprünün orta şeridi tekrar açıldı. Polis, her iki kazayla da ilgili soruşturma başlattı.

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