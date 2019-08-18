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İSTANBUL

Haliç Metro Köprüsü'nden düştü

Haliç Metro Köprüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Eymen T., yolcu teknesinin kaptan ve personeli tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen kaptan ve personeli düşen adamı tekneye alarak kıyıya getirdi.
Olay yerine gelen kaptan ve personeli düşen adamı tekneye alarak kıyıya getirdi.

Haliç Metro Köprüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Eymen T., yolcu teknesinin kaptan ve personeli tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 17.00’de Eminönü’de bulunan Haliç Metro köprüsünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Eymen T. Haliç Metro Köprüsü'nden denize düştü. Köprüden düşen kişiyi görenler, çevredekilere seslenerek yardım istedi. Bu sırada iskelede park halindeki bir yolcu teknesinin kaptanı sesleri duydu. Olay yerine gelen kaptan ve personeli kısa sürede suyun içinde çırpınan adamı tekneye alarak kıyıya getirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Teknede ilk müdahalesi yapılan Eymen T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köprüden düşen Eymen T.'yi kurtaran yolcu teknesinin personeli İsmail Hakkı Arıcı, "Düşmüş, biz gittik gemiyle aldık. Burada tedavisi yapılıyor. Düşerken fark etmedik, bağırtı duyduk, gemi de burada bağlıydı. Duyunca kaptan hemen hareket etti" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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