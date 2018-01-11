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Son dakika... İBB Meclisinden Haliç sulieti kararı: Korunacak

Haliç silueti korunmaya alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç kıyısında kendi arazisine özel olarak yaptığı 10 kat yükseklik konusunda düzenlemeye gitti. Eyüpsultan Belediyesi'nin Haziran 2017'de İBB Meclisi'nden geçen imar planlarına 'Haliç'in siluetini bozar' gerekçesiyle itiraz etmesi sonucu yapılan imar değişikliği, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Mülkiyeti İBB şirketlerinden İstanbul İmar İnşaat A.Ş.'ne ait yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılacak inşaatın yüksekliği, 10 kattan 6 kata düşürülerek, Haliç silueti korunmuş oldu.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan ilçe sınırlarında Haliç kıyısında kendi arazisine özel olarak yaptığı 10 kat yükseklik içeren imar planlarında düzenlemeye gitti.

Eyüp Devlet Hastanesi Eyüp ilçesi Silahtarağa Mahallesi 732 ada 1 parselde 9 bin 672 metrekare yüz ölçümüne sahip ve mülkiyeti İBB'ye bağlı İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi'ne ait arazi, 2017 yılının Haziran ayında yapılan imar planıyla "ticaret konut ve rekreasyon alanına" alındı.

Plan değişikliğiyle bölgede 4 kat olan yükseklik sınırının, İBB için 10 kata çıkarılması tartışmalara yol açtı. Aradan geçen süre içinde Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yaptığı plan değişikliği ile verilen 10 kat yükseklik değerinin Haliç siluetini bozucu nitelik taşıdığına vurgu yaparak, "Ayrıca söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir." görüşünü savundu.

İtirazı değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğinden, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirdi. CHP grubu yüksekliğin düşürülmesini uygun bulmakla birlikte fonksiyon değişikliği ve yoğunluk artışı ile ilgili plan kararlar değişmediği iddiasıyla karara "hayır" oyu verdi.

İBB Meclis oturumundaki oylama sırasında da kat yüksekliği düşürülürken emsalin düşürülmemesi nedeniyle tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, plan değişikliğinin sebebinin imar artışının aşılmış olmasından kaynaklandığını söyledi.

"10'dan 6'ya düşürülsün itirazı"

"Normalde orada 4 kat bir yükseklik var" diyen Sağ, "İmar A.Ş'ye geçtikten sonra İBB plan değişikliği yapıyor ve emsal artışını yapıyor. Emsal artışı, 1.5'tan 2’ye çıkartılıyor ve inşaat yoğunluğu artıyor. Daha sonra Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı üzerine buradan kat yüksekliğini 10'dan 6'ya düşürüyor." diye konuştu.

Haliç silueti için, 10 kattan 6 kata düşürülmesinin önceki plana göre daha iyi ve olumlu olduğunu vurgulayan Sağ, "8-9 olumsuz görüşe rağmen plan değişikliğinde ısrar doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere cevap veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi Diler de önceki planda 10 katın öngörüldüğünü belirterek, "Bloklar halinde biri 3 kat, biri 5 kat olabilirdi. Sur duvarı gibi 10 kat yapılacak diye düşünmek doğru değil. Grup Başkanvekili ile istişare ederek 6 kata düşürdük." görüşünü dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın ise "10 kat mimarlar daha iyi çalışsın diye verilen haktı. Yanlış anlaşılmalara neden olduğu için tadil ediyoruz." dedi.

Yapılan tartışmaların ardından yeni imar planı, CHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşı oy çokluğuyla Meclis'ten geçti.

Yeni düzenlemeyle İBB şirketi için özel olarak getirilen 10 kat sınırı, 6 kata düşürülerek, Haliç silueti korunmuş oldu.

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