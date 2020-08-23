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İSTANBUL

Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu

Haliç'te fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi çevredekiler kurtardı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

Haber Merkezi DHA
Haliç'te bir genç fotoğraf çekerken boğuluyordu.
Haliç'te bir genç fotoğraf çekerken boğuluyordu.

Beyoğlu’nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç’in fotoğraflarını çekerken denize düştü.

DHA

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verimesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.

DHA


Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım” dedi.

DHA
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