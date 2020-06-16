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İSTANBUL

Haliç’te sis kazaya neden oldu: 1 yaralı

Sabah erken saatlerde Megakent İstanbul’da etkili olan sis, Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazasının olmasına sebebiyet verdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralanırken E-5 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Haber Merkezi İHA
Haliç'te kazada parçalanan araç
Haliç'te kazada parçalanan araç

Kaza saat 06.00’da Haliç Köprüsü E-5 Karayolu üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Şimşirgil idaresindeki 34 KP 6500 plakalı otomobil sisten dolayı arkasından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ZA 873 plakalı otomobilin çarpması sonucu bariyerlere sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan bir kişiyi ambulansa alarak tedavi etti.

Sis kazaya neden oldu

  • Sabah erken saatlerde etkili olan sisten dolayı sürücünün kaza ettiği düşünülüyor. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol belediye ekiplerinin kumlama ve temizleme çalışmasının ardından tekrar açıldı. Köprü üzerinde bir süre trafik oluştu.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA
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