Haliç’te su kahverengiye döndü

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç’te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç’in temizlenmesini istediklerini söyledi. Çevre kirliliğinin de gözlemlendiği Haliç, dron ile havadan görüntülendi.
"Bu su masmaviydi zamanında"
Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu,
"Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı. "İmkanlar var ama yapılmıyor"
Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu,
"Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz" diye konuştu.
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Eski günlerinden eser kalmayan Haliç’in kirliliği İhlas Haber Ajansı’nın su altı kamerası ile işte böyle görüntülendi. Çekilen su altı görüntülerinde Haliç’in Eyüp civarında kirlilik yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği Eminönü civarlarına gidildiğinde ise temiz olduğu görülüyor.
İhlas Haber Ajansının yaklaşık 2 ay önce drone çekimleri ile gündeme getirdiği Haliç’teki kirlilik, İBB yetkilileri tarafından yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü. Haliç’te hem havadan drone ile yapılan çekimler hem de habercilikte ilk defa kullanılan su altı kamerası ile İhlas Haber Ajansı tarafından çevre katliamı bir kez daha görüntülenerek gözler önüne serildi.
Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Haliç’in dibinde şimdi göz gözü görmüyor. Çevrede oturan vatandaşların kirlilik yüzünden tekrar haliçten koku geldiğini ifade etmelerine rağmen belediye yetkilileri kirliliği kabul etmediler.
İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenerek gündeme taşınan Haliç’in kirliliği bu sefer su altı kamerası ile görüntülendi.
Eyüp civarında dalış yapılan su altı kamerası ile kirlilik gözler önüne serildi. Haliç’in dibindeki kirlilik şaşkına çevirirken havadan çekilen görüntülerde ise Haliç’in Eyüp civarlarında neredeyse tamamen karardığı gözüktü. Balçık ve kirlilik yüzünden suyun rengi aşırı koyulaştığı görüldü.
Haliç üzerinde havadan çekilen görüntülerde botların geçmesiyle bile balçığın su yüzüne çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahil ise temizlenmeyerek çöp yığınları ile dolmuş vaziyette.
Gemiler bütün çöplerini denize atılarak çöp adaları oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından kirliliği bir türlü kabul edilemeyen Haliç’teki havadan ve su altından çekilen görüntüleri gerçeği ortaya çıkarttı. Yeterli bakım yapılamayan Haliç’in ne zaman eski günlerine döneceği merak ediliyor.
Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi: Haliç balçık ve çöplerden geçilmiyor
Yaklaşık bir yıldan beri kirliliği artarak devam eden Haliç'in içler acısı son hali ilk kez su altı kamerası ile de görüntülendi. Haliç'in Eyüp civarında kirlilik ve balçık yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği gibi tur teknelerinin yanaştığı sahil ise temizlenmediği için çöplerden adacıklar oluştuğu gözlemlendi.
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\"Altın Boynuz\" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi.
Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.<br><br>
İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.<br><br>
Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, AA muhabirine, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.<br><br>
Şişmanoğlu, \"Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor.\" dedi.<br><br>
Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.<br><br>
Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü
Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Kahverengileşmenin, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaştığı görüldü.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde denizin rengi görenleri şaşkına çevirdi.
Haliç'teki Cibali Sahili'ne gelen vatandaşlar kahverengi sudan tedirgin olurken balıkçılar ise suyun iki gündür bu renkte olduğunu ve bunun işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Sahilde balıkçılık yapan vatandaşlardan biri, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi.
Konnektörlerin çalışmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğunu ifade eden balıkçı, suda devir daim olmadığını belirtti.
Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan vatandaş \"Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu\" dedi.
Aynı bölgede balık tutan başka bir kişi ise yağmur nedeniyle Haliç'in suyunun çamur rengini aldığını anlattı.
Eskiden 2-3 kilogram balık tuttuğunu kaydeden vatandaş, bugün sadece bir balık tutabildiğini söyledi.
İşte o görüntüler...
Haliç'te korkutan görüntü: Balıkçılardan 'lağım suyu' isyanı
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haliç'te suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Sahildeki balıkçılar iki gündür suyun çamurlu olduğunu ve kanalizasyon sularının da Haliç'e aktığını söyleyerek yetkililerden yardım istiyor.
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İstanbul Büyüksehir Belediyesi bağlı arıtma tesislerinden Haliç'e koyu renkteki suyun deşarj edilmesi görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Kağıthane deresi üzerinde temizlik çalışmaları yaparken bir yandan ise artıma tesislerindeki suyun tekrar denize deşarj edildiği havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
Haliç kıyılarının balçıkla büründüğü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kıyı şeridinin büyük bir kısmı siyaha bürünmüş gözüküyor.
İBB tarafından Haliç'teki renk değişimine mevsimsel yağışlar ve eriyen kar sularının sebep olduğu açıklanmıştı. Vatandaşlar ise Haliç'in kirliliğinden şikayet ederek bir an önce temizleme çalışmalarının yapılmasını istedi.
\"Haliç'in temizliği yetersiz\"<br><br>Haliç'ten kötü kokuların halen geldiğini belirten Erdoğan Yıldız, “Bu bölgede kanaldan atılan atık sular var. Batık tekneler var İBB bunları temizlesin. Haliç'in temizliği yetersiz orada batık kullanılmayan tekneler var. Bunlar sirkülasyonu zorluyor. Bölgeden denize akıtılan sular vardır. Vatandaşlar kullandıkları malzemelerin çöplerini Haliç'e atıyor. Haliç sahillerinde belirli bölgelerde halen kötü kokular geliyor\" dedi.
\"Haliç'e kirli su atıklarını bırakıyorlar\"<br><br>Haliç'e atık su bırakıldığını vurgulayan Emircan Derdiok, “Yaklaşık 2 yıldır Haliç civarında dolaşıyorum. Eskiden kirlilik hiç yoktu tertemizdi. Sular gayet berraktı balıklar yüzüyordu. Şuanda halen kötü kolar geliyor. Haliç'e kirli su atıklarını bırakmaya devam ediyorlar. Buradaki temizleme botu yetmiyor. İzmaritler çöpler, şişeler ne ararsan bulmak mümkün su da zaten çok bulanık gözüküyor\" diye konuştu.
\"Yazın çok kötü kokuyor\"<br><br>Atakan uzun, \"Eskiden su daha berraktı, şimdi suyun üzerinde kirlilik tabakası bulunuyor. Bildiğim kadarıyla filtreleri kaldırdılar, bu nedenle kötü kokuyor. Arkadaşlarımla daha öncede bu konuyu konuştum, Haliç'in kirliliğinden dolayı çok rahatsız oluyoruz. Şuan rüzgar olduğu için pek belli olmuyor ama yazın çok kötü kokuyor\" diyerek sözlerini tamamladı.
Haliç'te korkutan görüntü: İBB'ye bağlı arıtma tesislerinden koyu renkte su deşarj ediliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tesislerden Haliç'e akan koyu renkli su, kameraya yansıdı. Kirlilik ve kötü kokudan dolayı şikayetçi olan vatandaşlar bir an önce temizleme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti.