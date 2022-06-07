Haliç’te su kahverengiye döndü

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç’te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç’in temizlenmesini istediklerini söyledi. Çevre kirliliğinin de gözlemlendiği Haliç, dron ile havadan görüntülendi.

"Bu su masmaviydi zamanında"

Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı.

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"İmkanlar var ama yapılmıyor"

Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu, "Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 38 Eski günlerinden eser kalmayan Haliç’in kirliliği İhlas Haber Ajansı’nın su altı kamerası ile işte böyle görüntülendi. Çekilen su altı görüntülerinde Haliç’in Eyüp civarında kirlilik yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği Eminönü civarlarına gidildiğinde ise temiz olduğu görülüyor. İhlas Haber Ajansının yaklaşık 2 ay önce drone çekimleri ile gündeme getirdiği Haliç’teki kirlilik, İBB yetkilileri tarafından yalanlanmış, oluşan görüntünün alglerden kaynaklandığı ileri sürülmüştü. Haliç’te hem havadan drone ile yapılan çekimler hem de habercilikte ilk defa kullanılan su altı kamerası ile İhlas Haber Ajansı tarafından çevre katliamı bir kez daha görüntülenerek gözler önüne serildi. Bir zamanlar balıkların yüzdüğü Haliç’in dibinde şimdi göz gözü görmüyor. Çevrede oturan vatandaşların kirlilik yüzünden tekrar haliçten koku geldiğini ifade etmelerine rağmen belediye yetkilileri kirliliği kabul etmediler. İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülenerek gündeme taşınan Haliç’in kirliliği bu sefer su altı kamerası ile görüntülendi. Eyüp civarında dalış yapılan su altı kamerası ile kirlilik gözler önüne serildi. Haliç’in dibindeki kirlilik şaşkına çevirirken havadan çekilen görüntülerde ise Haliç’in Eyüp civarlarında neredeyse tamamen karardığı gözüktü. Balçık ve kirlilik yüzünden suyun rengi aşırı koyulaştığı görüldü. Haliç üzerinde havadan çekilen görüntülerde botların geçmesiyle bile balçığın su yüzüne çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Eminönü civarında tur düzenleyen teknelerin yanaştığı sahil ise temizlenmeyerek çöp yığınları ile dolmuş vaziyette. Gemiler bütün çöplerini denize atılarak çöp adaları oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından kirliliği bir türlü kabul edilemeyen Haliç’teki havadan ve su altından çekilen görüntüleri gerçeği ortaya çıkarttı. Yeterli bakım yapılamayan Haliç’in ne zaman eski günlerine döneceği merak ediliyor. Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi: Haliç balçık ve çöplerden geçilmiyor Yaklaşık bir yıldan beri kirliliği artarak devam eden Haliç'in içler acısı son hali ilk kez su altı kamerası ile de görüntülendi. Haliç'in Eyüp civarında kirlilik ve balçık yüzünden neredeyse hiçbir şey gözükmediği gibi tur teknelerinin yanaştığı sahil ise temizlenmediği için çöplerden adacıklar oluştuğu gözlemlendi.

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FOTOĞRAF 7 \"Altın Boynuz\" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Haliç'te suyun rengindeki değişiklik özellikle Eyüpsultan Silahtarağa sahilinde göze çarpıyor. Kahverengileşme, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaşıyor.<br><br> İskelede teknelerin bağlandığı alanda sudaki renk değişimi net bir şekilde ortaya çıkıyor.<br><br> Teleferik Tramvay Durağı yakınlarında yürüyüşe çıkan Semahat Akıncı Şişmanoğlu, AA muhabirine, 8 ay önce de buraya geldiğini ve bugünkü görüntüye çok şaşırdığını söyledi.<br><br> Şişmanoğlu, \"Önceki ziyaretimde su pırıl pırıldı, elimi uzatıp içesim geldi. Bugün buranın hali çok berbat. Simsiyah bir renk, bir şey görülmüyor.\" dedi.<br><br> Bu arada, sahildeki bir balıkçının oltasına da çöp takıldığı görüldü.<br><br> Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Kahverengileşmenin, ağırlıklı olarak adacıkların bulunduğu kısımda yoğunlaştığı görüldü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 İstanbul'un Fatih ilçesinde denizin rengi görenleri şaşkına çevirdi. Haliç'teki Cibali Sahili'ne gelen vatandaşlar kahverengi sudan tedirgin olurken balıkçılar ise suyun iki gündür bu renkte olduğunu ve bunun işlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Sahilde balıkçılık yapan vatandaşlardan biri, 2 gündür Haliç'in suyunun renginin böyle olduğunu, lağım suyunun da buraya aktığını söyledi. Konnektörlerin çalışmaması nedeniyle suyun çamurlu olduğunu ifade eden balıkçı, suda devir daim olmadığını belirtti. Eskiden Haliç'in suyunun berrak olduğunu anlatan vatandaş \"Şu anda hiçbir balık yok. Eskiden çinekop, lüfer, istavrit, izmarit her şey çıkıyordu\" dedi. Aynı bölgede balık tutan başka bir kişi ise yağmur nedeniyle Haliç'in suyunun çamur rengini aldığını anlattı. Eskiden 2-3 kilogram balık tuttuğunu kaydeden vatandaş, bugün sadece bir balık tutabildiğini söyledi. İşte o görüntüler... Haliç'te korkutan görüntü: Balıkçılardan 'lağım suyu' isyanı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haliç'te suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Sahildeki balıkçılar iki gündür suyun çamurlu olduğunu ve kanalizasyon sularının da Haliç'e aktığını söyleyerek yetkililerden yardım istiyor. BiP'te paylaş

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