Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Girne’de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel’den Çatalköy’e giden Halil Falyalı’nın aracı evinin yakınında 20 Temmuz Caddesi üzerinde çapraz ateşe tutuldu. Otomatik silahlarla açılan ateşte, Falyalı’nın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Başından ve vücudundan çok sayıda kurşun yarası alan Halil Falyalı kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
- 3 ARAÇLIK KONVOY
- Falyalı saldırıya uğradığı sırada 3 araçla, ailesiyle birlikte seyahat ediyordu. Eşi ve çocuklarının bulunduğu araç hedef alınmadı. Saldırganların yolun daraldığı bir noktada pusuya yattığı ve sadece Falyalı’nın aracına ateş açtığı belirtiliyor.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.