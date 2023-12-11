Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında AK Parti'den ihraç kararı

MKE Ankaragücü - Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Ancak maça, skor değil karşılaşma sonrası yaşanan tatsız olaylar damga vurdu.

Eşitlikle biten maçın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu.

Yaşanan olayın ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına girdi. Meler, ardından Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Umut Meler, beyin cerrahisi bölümünde tedavi altındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, şokta olduğu öğrenilen Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahade altına alındı. Yaşanan olayın ardından faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları destek amaçlı hastaneye geldi.





Öte yandan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ise hastanede olduğu sağlık kontrollerinin ardından emniyet güçleri tarafından ifadesinin ilerleyen saatlerde alınacağı ve gözaltı işlemlerinin başlayacağı bildirildi.

Saldırgan Başkan AK Parti'den ihraç edilecek

Tüm bu gelişmelerin ardından saldırgan Faruk Koca hakkında AK Parti de harekete geçti.

Ankaragücü Başkanı ve AK Parti eski milletvekili Faruk Koca'nın partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiği ve konunun yarın MKYK’da görüşüleceği öğrenildi.







