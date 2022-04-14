Haliliye’de sözler yerine getiriliyor

Şanlıurfa’nın en büyük ilçesi konumunda bulunan ve 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan Haliliye’de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından göreve başlayan Mehmet Canpolat, geçen 3 yıllık sürede söz verdiği projeleri tek tek hayata geçiriyor. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra hayata geçirdiği bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma kompleksi gönüllere dokunuyor. Kültürel hizmetlerle de hem ilçenin hem de Şanlıurfa’nın tanıtımına yönelik çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi, yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik de yaşam alanı olan yeni parkları hizmete sunuyor.

GASTRONOMİ MERKEZİNDE SONA DOĞRU

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında yer alan kültür ve gastronomi merkezi projesinde son aşamaya gelindi. Karşıyaka Mahallesi’nde yapım çalışmaları tamamlanan ve alınan meclis kararıyla Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses’in adı verilen kültür ve gastronomi merkezinde konservatuar birimi, konferans salonu, kütüphane, meslek edindirme atölyeleri ile yöresel yemeklerin eğitimlerinin verileceği aşçılık atölyeleri ve restoran yer alıyor. Yapım çalışmaları tamamlanan merkez, açılış için gün sayıyor.

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YILLARIN SORUNUNA NEŞTER

Sancaktar Mahallesi’nde uzun yıllardır devam eden sosyal tesis ve yeşil alan sorunu çözüme kavuşturuldu. Başkan Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında bulunan Sancaktar Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Cami, Semt Pazarı ve Park Projesi’nde yapım çalışmaları tamamlanırken, kompleks kısa süre içerisinde hizmete sunulacak.

İKİ FABRİKA İLE BİN KİŞİ İŞE KAVUŞACAK

Başkan Mehmet Canpolat, Türkiye’nin en genç yaş oranına sahip Şanlıurfa’da, istihdam sağlanmasına yönelik dev bir projeye imza attı. Haliliye Belediyesi’nin proje çalışmalarını tamamlamasıyla Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapım çalışmalarına başlanılan 2 adet fabrika binası inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlanmış olacak.

GENÇLİĞE BÜYÜK DESTEK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan eğitim merkezlerinde gençlere büyük destekler sağlanıyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan üniversite hazırlık kurslarında hayallerindeki üniversitelere gitmek isteyen 600 genç için ücretsiz kurslar veriliyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi bünyesinde bulunan kütüphanede de, her gün 200’ü aşkın öğrenciye sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı sağlanıyor. Kütüphaneden faydalanan üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan gençler için periyodik olarak deneme sınavları da yapılarak, öğrencilerin hem durumlarını görme imkanı hem de sınav stresinden kurtulmaları amaçlanıyor.

SEMT PAZARI HİZMETE SUNULDU

Başkan Mehmet Canpolat’ın seçim sürecinde verdiği vaatler arasında yer alan projelerden olan semt pazarı Karşıyaka Mahallesi’ndeki inşaat çalışmaları tamamlandı. Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Semt Sahası projesi hizmete sunulurken, proje içerisinde bulunan cami inşaatının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Sıfır atık ile geri dönüşüm hamlesi

Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleri sonucunda Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği projeyle ilçede sıfır atık seferberliği başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede atık dönüştürme merkezleri kurulurken, okullarda eğitimler veriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarda hizmete sunduğu Sıfır Atık Marketle de, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de geri dönüşüm malzemeleri karşılığında ailelere temizlik malzemesi desteğinde bulunuyor.

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MİLLET BAHÇESİ NEFES OLACAK

Yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik planlanan programlar arasında yer alan Millet Bahçesi projesinde de, çalışmalar 118 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. İlçeye yeşil bir vadi kazandırılacak projede çalışmalar hummalı şekilde devam ederken, Haliliye Millet Bahçesi’nin önümüzdeki aylarda hizmete sunulması hedefleniyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında yer alan Haliliye Millet Bahçesi’nin hizmete sunulmasıyla vatandaşlara yeni bir yaşam alanı kazandırılmış olunacak.

Aşevinden 3 bin 296 kişiye

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşevinde günlük hazırlanan yemekler, görevliler tarafından sefertaslarına konularak ailelerin evlerine bırakılıyor. Günlük 3 bin 296 kişinin kapılarının çalındığı hizmet, Ramazan ayında da hummalı şekilde devam ediyor. Sıcak yemekten yararlanan vatandaşlar da, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür ediyorlar.

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25 BİN HANEYE SOSYAL YARDIM

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Kurulan sistemle ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularının alınmasıyla komisyonca değerlendirme ve inceleme yapılmasının ardından ailelere destek sağlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 24 bin 873 hanenin kapılarını çalarak, gönüllere dokunuyor.