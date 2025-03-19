İstanbul Üniversitesi, 1990 yılında mevzuata aykırı yatay geçiş yaptıkları tespit edilen 28 kişinin diplomasını iptal etti. Listede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Kararın gerekçesi, YÖK mevzuatına aykırılık ve usulsüzlük olarak açıklandı. Üniversite, iptal edilen diplomalarla ilgili belgeleri YÖK ve savcılığa ileteceğini duyurdu.

Gelişmeler sonrası, İmamoğlu dışındaki 27 kişinin de isimleri ortaya çıktı.

Bu isimler arasında iş adamı Halis Toprak'ın kızı ve damadının da yer aldığı belirlendi.

Seramiğe karşılık yatay geçiş

2016'da hayatını kaybeden Toprak, kızı Sevgi Toprak Tunga ve damadı Alper Tunga'nın yatay geçişi karşılığında üniversitenin seramiklerini yaptırmış.

Alper - Sevgi Toprak Tunga

Halis Toprak kim?

Türk iş adamı ve Toprak Holding'in kurucusudur. İş hayatına Adana'da başlayan Toprak, 1977'de İstanbul'da Toprak İnşaat firmasını kurmuş, hemen ardından Toprak Holding'i hayata geçirmiştir. Toprak Grubu, inşaat sektöründe başlayan faaliyetlerini seramik, kâğıt, ilaç, gıda gibi 30'a yakın sektöre genişletmiştir.

1992 yılında Toprak Grubu şirketlerinin ortaklığıyla Toprakbank kurulmuştur. Ancak, bankanın mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle 2001 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alınmıştır.

3 Ocak 2016'da Fransa'nın Nice şehrinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.







