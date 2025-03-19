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Profesör babasının nüfuzuyla İÜ'ye geçmiş: Galatasaray Üniversitesinden Aylin Ataay'ın da diploması iptal edildi

Profesör babasının nüfuzuyla İÜ'ye geçmiş: Galatasaray Üniversitesinden Aylin Ataay'ın da diploması iptal edildi

00:0219/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Prof. Aylin Ataay da Ekrem İmamoğlu gibi babasının nüfuzunu kullanarak İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmış.
Prof. Aylin Ataay da Ekrem İmamoğlu gibi babasının nüfuzunu kullanarak İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmış.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını iptal etti. Bu isimler arasında, o dönem İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı ortaya çıktı. Ataay, halihazırda Galatasaray Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerini sürdürüyor. Şahsın kaleme aldığı 50 makalesinden 48'inin hiç atıf almadığı, ikisinin ise yalnızca iki atıf aldığı görülüyor. Uzmanlar, bu rakamlarla herhangi bir Avrupa ülkesinde profesör olmanın imkansız olduğunu söylüyor.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurdu.
Gerekçeli kararda, üniversiteye yatay geçişlerin YÖK kararları ve ilgili mevzuatın gerekliliklerine aykırı olduğu belirtildi.
Üniversitenin açıklamasına göre, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yanı sıra, mezun olan 28 kişinin yatay geçiş işlemleri hukuka aykırı bulundu. Bu kişilerin mezuniyet kararları ve diplomaları, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edildi.

İptal edilen diplomalarla ilgili belgelerin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığa iletileceği bildirildi.

GSÜ profesörü de babasının nüfuzuyla geçiş yapmış

Bu isimler arasında, o dönem
İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Ataay, halihazırda Galatasaray Üniversitesinde (GSÜ) profesör olarak akademik kariyerini sürdürüyor.

"Avrupa'nın hiçbir ülkesinde profesör olamaz: 50 makalesi var ama, atıf almamış"

Akademisyen Çetin Kaya Koç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ataay'ın kaleme aldığı 50 makalesinden 48'inin hiç atıf almadığını, ikisinin ise yalnızca iki atıf aldığını ifade etti.

Bu performansla hiçbir Avrupa ülkesinde 'profesör' unvanı alınamayacağını belirten Koç,
"Sonuç olarak bu şahıs akademik ve bilimsel olarak çok zayıf birisi. Bu önemli mi? Siz akademik ve bilimsel olmayı önemli görüyorsanız, önemli tabii. Yoksa, amaan .. der geçersiniz."
ifadelerini kullandı.

Aylin Ataay Saybaşılı kimdir?

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, 1989 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptı
. Doktora çalışmalarını, İÜ İşletme Fakültesi'nde ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamladı.

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürüyordu.



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