İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı şekilde yatay geçiş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını iptal etti. Bu isimler arasında, o dönem İÜ İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay'ın kızı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı ortaya çıktı. Ataay, halihazırda Galatasaray Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerini sürdürüyor. Şahsın kaleme aldığı 50 makalesinden 48'inin hiç atıf almadığı, ikisinin ise yalnızca iki atıf aldığı görülüyor. Uzmanlar, bu rakamlarla herhangi bir Avrupa ülkesinde profesör olmanın imkansız olduğunu söylüyor.
İptal edilen diplomalarla ilgili belgelerin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve savcılığa iletileceği bildirildi.
GSÜ profesörü de babasının nüfuzuyla geçiş yapmış
Ataay, halihazırda Galatasaray Üniversitesinde (GSÜ) profesör olarak akademik kariyerini sürdürüyor.
"Avrupa'nın hiçbir ülkesinde profesör olamaz: 50 makalesi var ama, atıf almamış"
Akademisyen Çetin Kaya Koç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ataay'ın kaleme aldığı 50 makalesinden 48'inin hiç atıf almadığını, ikisinin ise yalnızca iki atıf aldığını ifade etti.
Aylin Ataay Saybaşılı kimdir?
Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürüyordu.