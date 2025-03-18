İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" karar verildiği bildirildi.

İşte o liste: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim

Öte yandan 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmışken 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne usulsüzce yatay geçiş yapan diğer kişilerin kim olduğu da belli oldu.

Diploması iptal edilen 28 isim şöyle:

Pembegül Besen

Naciye Aylin Ataay

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikşah Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tuncay

Mehmet Hanedar

İ. Hakkı Müftüoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külekçi

Ahmet Kaya

Cengiz Saloğlu

Mustafa Kerem Erman

S. Sedat Köşetaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Mehmet Timuçin Teçmen

Banu Yalı

Burak Ülkeroğlu

Lerma Taşçı

Y. Uğur Karaoğlu

Cenk Bartın

Aclan Ertan

Alper Tunga

Rana Hairawi

U. Cenk Pehlivan

Hakan Başaran

Sevgi Toprak Tunga

Z. Neval Kanar

Ekrem İmamoğlu

M. Okan Kaya

Cenk Karayel

Serkan Eran

Alp Taşkent

Nur Taşkent

Ahmet Selim Gusar

Murat Büyük

Beysun Yılmaz

Yelda Eryaman

Yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler:

Hande Sutekin

Melekber Karabulut

Bilkent Üniversitesi'nden:

Saliha Kıymaz

Lale Kazımbek

Dikkat çeken isimler

Diploması iptal edilen 28 kişinin yer aldığı listede bazı isimler ise dikkat çekti.

Listede bazı ünlü isimlerin yer aldığı ve aralarında babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yapan isimlerin bulunduğu da gözlerden kaçmadı.

O isimlerden bazıları ise şöyle:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)

Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay ( Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör - O dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay’ın kızı)

Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)







