İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nin kararının ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. İmamoğlu ile birlikte usulsüz yatay geçiş yapanların yer aldığı listeye ulaşılırken listede bazı ünlü isimlerin olduğu da dikkat çekti.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" karar verildiği bildirildi.
İşte o liste: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim
Öte yandan 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmışken 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne usulsüzce yatay geçiş yapan diğer kişilerin kim olduğu da belli oldu.
- Pembegül Besen
- Naciye Aylin Ataay
- İ. Doğan Yıldırım
- Sinan E. Erdil
- Esra Cansu
- Melikşah Özcan
- Yeşim Özşahin
- Türker Yüksel
- Yonca Erişik
- Hüseyin Kaplan
- Hakan Ulaşan
- Cem Diler
- İrem Kaptan
- Batuhan Tuncay
- Mehmet Hanedar
- İ. Hakkı Müftüoğlu
- Orhan Kuray
- Kenan Külekçi
- Ahmet Kaya
- Cengiz Saloğlu
- Mustafa Kerem Erman
- S. Sedat Köşetaş
- Hayri Kaan Başol
- Fatih Şabaz
- Alkan Cevat Negiş
- Salih Buğra
- Mehmet Timuçin Teçmen
- Banu Yalı
- Burak Ülkeroğlu
- Lerma Taşçı
- Y. Uğur Karaoğlu
- Cenk Bartın
- Aclan Ertan
- Alper Tunga
- Rana Hairawi
- U. Cenk Pehlivan
- Hakan Başaran
- Sevgi Toprak Tunga
- Z. Neval Kanar
- Ekrem İmamoğlu
- M. Okan Kaya
- Cenk Karayel
- Serkan Eran
- Alp Taşkent
- Nur Taşkent
- Ahmet Selim Gusar
- Murat Büyük
- Beysun Yılmaz
- Yelda Eryaman
- Hande Sutekin
- Melekber Karabulut
- Bilkent Üniversitesi'nden:
- Saliha Kıymaz
- Lale Kazımbek
Dikkat çeken isimler
Diploması iptal edilen 28 kişinin yer aldığı listede bazı isimler ise dikkat çekti.
Listede bazı ünlü isimlerin yer aldığı ve aralarında babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yapan isimlerin bulunduğu da gözlerden kaçmadı.
Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)
Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)
Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)
Naciye Aylin Ataay ( Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör - O dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay’ın kızı)
Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)
Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)