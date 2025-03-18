Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İşte o isimler: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi belli oldu

İşte o isimler: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişi belli oldu

23:3718/03/2025, Salı
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin yer aldığı listede bazı ünlü isimler de yer aldı.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin yer aldığı listede bazı ünlü isimler de yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nin kararının ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. İmamoğlu ile birlikte usulsüz yatay geçiş yapanların yer aldığı listeye ulaşılırken listede bazı ünlü isimlerin olduğu da dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer 27 kişinin diplomasının iptal edildiğini bildirdi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine" karar verildiği bildirildi.

İşte o liste: İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 isim

Öte yandan 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin ise kaydının silindiği ve mezun olmadıkları öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun haricinde diğer 27 kişinin kim olduğu merak edilmeye başlanmışken 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne usulsüzce yatay geçiş yapan diğer kişilerin kim olduğu da belli oldu.

Diploması iptal edilen 28 isim şöyle:
  • Pembegül Besen
  • Naciye Aylin Ataay
  • İ. Doğan Yıldırım
  • Sinan E. Erdil
  • Esra Cansu
  • Melikşah Özcan
  • Yeşim Özşahin
  • Türker Yüksel
  • Yonca Erişik
  • Hüseyin Kaplan
  • Hakan Ulaşan
  • Cem Diler
  • İrem Kaptan
  • Batuhan Tuncay
  • Mehmet Hanedar
  • İ. Hakkı Müftüoğlu
  • Orhan Kuray
  • Kenan Külekçi
  • Ahmet Kaya
  • Cengiz Saloğlu
  • Mustafa Kerem Erman
  • S. Sedat Köşetaş
  • Hayri Kaan Başol
  • Fatih Şabaz
  • Alkan Cevat Negiş
  • Salih Buğra
  • Mehmet Timuçin Teçmen
  • Banu Yalı
  • Burak Ülkeroğlu
  • Lerma Taşçı
  • Y. Uğur Karaoğlu
  • Cenk Bartın
  • Aclan Ertan
  • Alper Tunga
  • Rana Hairawi
  • U. Cenk Pehlivan
  • Hakan Başaran
  • Sevgi Toprak Tunga
  • Z. Neval Kanar
  • Ekrem İmamoğlu
  • M. Okan Kaya
  • Cenk Karayel
  • Serkan Eran
  • Alp Taşkent
  • Nur Taşkent
  • Ahmet Selim Gusar
  • Murat Büyük
  • Beysun Yılmaz
  • Yelda Eryaman
Yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler:
  • Hande Sutekin
  • Melekber Karabulut
  • Bilkent Üniversitesi'nden:
  • Saliha Kıymaz
  • Lale Kazımbek

Dikkat çeken isimler

Diploması iptal edilen 28 kişinin yer aldığı listede bazı isimler ise dikkat çekti.

Listede bazı ünlü isimlerin yer aldığı ve aralarında babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yapan isimlerin bulunduğu da gözlerden kaçmadı.

O isimlerden bazıları ise şöyle:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı-Halis Toprak’ın kızı)

Alper Tunga (İş İnsanı- Halis Toprak’ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/ Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay ( Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör - O dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olan İsmail Durak Ataay’ın kızı)

Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)



#Ekrem İmamoğlu
#Diploma
#Liste
#28 Kişi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sahur saat kaçta? 19 Mart Ankara sahur vakti ve imsakiyesi