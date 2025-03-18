Aslı Baykal, İmamoğlu'nun diploma iptali kararını değerlendirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin Aslı Baykal dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. YÖK'ün tanımadığı bir üniversiteden YÖK'ün tanıdığı bir üniversiteye yatay geçiş yapmayı doğal saymanın aymazlık olduğunu ifade eden Baykal, CHP'ye de çağrıda bulundu. CHP'nin bir an önce yeni cumhurbaşkanı adayını belirlemesi gerektiğini söyleyen Baykal, "Genel başkan emanetçi idi şimdi yeni Cumhurbaşkanı adayı da emanetçi olacak işleri zor, emanetçiler artıyor. Belki bu arada, öğrenci affından yararlanıp Kıbrıs'taki okulu okuyup bitirebilirler." dedi.
İstanbul Üniversitesi
, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.
Üniversitenin kararına ilişkin CHP'nin merhum genel başkanı
Deniz Baykal
'ın kızı
Aslı Baykal
çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan
Aslı Baykal
, İmamoğlu'nun diploma iptali kararını değerlendirdi.
"Bunu savunmak aymazlıktır"
"Bunu savunmak aymazlıktır"
Paylaşımında, "
İstanbul Üniversitesi'nin kararı hukuksuzdur
" düşüncelerine yönelik, "
YÖK'ün tanımadığı bir üniversiteden YÖK'ün tanıdığı bir üniversiteye yatay geçiş yapmayı doğal saymak aymazlıktır, yüzsüzlüktür.
" diyen Baykal, üniversitenin söz konusu kararı almaması durumunda "
kanun yok mu?
" diye sorgulanması gerekeceğini söyledi.
CHP'ye 'yeni adayını belirle' çağrısı
CHP'ye 'yeni adayını belirle' çağrısı
İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte CHP'ye de bir an önce yeni cumhurbaşkanı adayı belirlemesi yönünde çağrıda bulunan Baykal, partide vücut bulan '
emanetçi başkan
' söylemlerini hatırlattı.
"İmamoğlu aftan yararlanıp okulunu bitirsin"
"İmamoğlu aftan yararlanıp okulunu bitirsin"
Genel Başkan Özgür Özel'in ardından şimdi de İmamoğlu'nun emanetçi olduğunu söyleyen Baykal, emanetçilerin arttığını vurgulayarak, "
Belki bu arada, öğrenci affından yararlanıp Kıbrıs'taki okulu okuyup bitirebilirler.
" ifadelerini kullandı.
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