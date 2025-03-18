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Ekrem İmamoğlu askere alınacak mı? İmamoğlu yeniden bedelli askerlik mi yapacak?

Ekrem İmamoğlu askere alınacak mı? İmamoğlu yeniden bedelli askerlik mi yapacak?

20:5318/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu askerlik durumu
Ekrem İmamoğlu askerlik durumu

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu'nun askerlik yaptı mı? ve yeniden bedelli askerlik yapacak mı? soruları gündeme geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile askerlik konusu da gündemde yer aldı. İmamoğu'nun 1999 yılında bedelli askerlik yaptığı biliniyor. Ancak diploma iptali sonrasında durumun nasıl olacağı ise merak konusu. İşte detaylar.


EKREM İMAMOĞLU YENİDEN BEDELLİ ASKERLİK Mİ YAPACAK?

Üniviersite diplomasının iptal edilmesiyle birlikte, askerlik konusu da merak edilen diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Eğer, diploma kararı idari mahkeme tarafından da onaylanırsa
Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını kullanarak bedelli askerlik yapması hakkında işlem başlatabilir. Bu da İmamoğlu'nun kışlaya dönüşünün yolunu açabilir.
MSB'nin İmamoğlu'nun diplomasını kullanarak işlem başlatması durumunda, İBB Başkanlığını da kaybedebilir.

İMAMOĞLU ASKERLİK YAPTI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun 1999 Marmara depreminin ardından çıkarılan bedelli askerlikten yararlandığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu, 15 bin mark ödeyerek 2000 yılında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda 28 günlük askerlik yaptığı öğrenildi.





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#Bedelli askerlik
#Ekrem İmamoğlu askerlik

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