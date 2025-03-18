İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu'nun askerlik yaptı mı? ve yeniden bedelli askerlik yapacak mı? soruları gündeme geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ile askerlik konusu da gündemde yer aldı. İmamoğu'nun 1999 yılında bedelli askerlik yaptığı biliniyor. Ancak diploma iptali sonrasında durumun nasıl olacağı ise merak konusu. İşte detaylar.
EKREM İMAMOĞLU YENİDEN BEDELLİ ASKERLİK Mİ YAPACAK?
İMAMOĞLU ASKERLİK YAPTI MI?
Ekrem İmamoğlu'nun 1999 Marmara depreminin ardından çıkarılan bedelli askerlikten yararlandığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu, 15 bin mark ödeyerek 2000 yılında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda 28 günlük askerlik yaptığı öğrenildi.