Üniviersite diplomasının iptal edilmesiyle birlikte, askerlik konusu da merak edilen diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Eğer, diploma kararı idari mahkeme tarafından da onaylanırsa

Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasını kullanarak bedelli askerlik yapması hakkında işlem başlatabilir. Bu da İmamoğlu'nun kışlaya dönüşünün yolunu açabilir.