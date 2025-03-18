Ekrem İmamoğlu hangi durumda cumhurbaşkanı adayı olabilecek?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı ve hangi durumlarda aday olabileceği merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularında lisans diploması şartı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yer alan şartlardan bir tanesidir.

Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı olunabilmesi için üniversitelerin lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranmaktadır. Hukukçuların, idari yargıda iptal davasının gündeme geleceğini ifade ederken, İmamoğlu, vekilleri aracılığıyla idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilecek. Ancak, bu davanın açılması 60 günlük yasal süreç içinde diplomayı geri getirmeyeceğinden, şu an bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, mevzuat gereği aday olması hukuken mümkün değildir. Kısaca; şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi kararı alınsa, İmamoğlu aday olamaz.