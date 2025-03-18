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Ekrem İmamoğlu hangi durumda cumhurbaşkanı adayı olabilecek?

Ekrem İmamoğlu hangi durumda cumhurbaşkanı adayı olabilecek?

19:2018/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
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Ekrem İmamoğlu adaylığı
Ekrem İmamoğlu adaylığı

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı. Diploma iptali sonrasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da gündeme geldi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken şartların başında üniversite lisans diploması geldiği bilinmektedir. Peki diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu hangi durumlarda aday olabilecek?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olamayacağı ve hangi durumlarda aday olabileceği merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularında lisans diploması şartı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ve Resmi Gazete'de yer alan şartlardan bir tanesidir.


EKREM İMAMOĞLU HANGİ DURUMDA ADAY OLABİLECEK?


Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı olunabilmesi için üniversitelerin lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranmaktadır. Hukukçuların, idari yargıda iptal davasının gündeme geleceğini ifade ederken, İmamoğlu, vekilleri aracılığıyla idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açabilecek. Ancak, bu davanın açılması 60 günlük yasal süreç içinde diplomayı geri getirmeyeceğinden, şu an bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, mevzuat gereği aday olması hukuken mümkün değildir. Kısaca; şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi kararı alınsa, İmamoğlu aday olamaz.


Bireylerin hukuki statüsünde değişiklik meydana getirecek işlemler, usul ve yetki paralelliği ilkesi gereği değerlendiriliyor.


Lisans diploması olmadığı için cumhurbaşkanı seçilme şartlarını sağlayamayacaktır. İdari yargıda iptal davası açarak yürütmenin durdurulmasını talep edecektir.


Yürütmenin durdurulması kararının alınabilmesi için iki temel koşul bulunmaktadır:

1- Açıkça hukuka aykırılık

2- Telafisi imkânsız zararların oluşması


İdari mahkeme bu iki koşulun sağlandığına kanaat getirirse yürütmeyi durduracaktır. Yürütmenin durdurulması kararı çıkarsa, aday olmasına engel bir durum kalmayacaktır.




#Ekrem İmamoğlu
#Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı
#Diploma iptali

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Üniversite mezunu olmayan cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?