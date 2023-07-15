Halisdemir adına layık olmaya çalışıyoruz

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi.
Darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir’in adının verildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile şehide ve üniversiteye ilişkin konuştuk. Prof. Uslu, Halisdemir’in hatırasının üniversitenin elde ettiği başarılar ile yaşatıldığını anlattı. Yeni Şafak’ın soruları yanıtlayan Prof. Uslu şunları söyledi:
BAŞARILAR HATIRAYI YAŞATIYOR
Şehidimizin adını taşımanın ağırlığının ve sorumluluğunun farkındayız. Dolayısıyla bu şanlı adı, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiğimiz başarılarla ve tüm platformlarda duyurmak üzere büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Üniversitemizin girişinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Anıtı’nı her gördüğümüzde bizlere büyük bir çalışma ve başarma azmi veriyor. Gerek hâlihazırda eğitimlerini sürdüren gerekse mezun olan öğrencilerimize, milli değerlerin bilincinde olmaları ve bu şanlı adı taşıyan üniversitemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeleri adına nitelikli ve kaliteli eğitim veriyoruz. Nitekim kahraman şehidimiz de bu bilinçle ülkesine ve milletine hizmet etti ve bu uğurda da gerektiğinde şehadet şerbetini içti. Bu konularda şu ana kadar ulusal ve uluslararası alanda akademik anlamda elde ettiğimiz başarılarımız da bu hatırayı yaşatmak üzere yaptığımız çalışmaların en açık kanıtlarıdır. Bununla beraber merkez yerleşkemizde bulunan, bölgenin ve ülkemizin en modern komplekslerinden olan kongre ve kültür merkezimiz de Şehit Ömer Halisdemir’in adını taşıyor. Bu merkezimizde bilim, kültür ve sanat alanındaki ulusal ve uluslararası ölçekli etkinliklerimiz gerçekleştiriliyor. Yine bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenleyeceğimiz programda şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak adına Güzel Sanatlar Fakültemizin akademisyenleri ile öğrencilerinin hazırlayacağı “Şehit Ömer Halisdemir” temalı bir resim sergisi de düzenleyeceğiz.
ÖĞRENCİLERİN İLK GÖREVİ KABRİ ZİYARET
Üniversitemizde Şehit Ömer Halisdemir isminin maneviyatı ilk günkü gibi hissediliyor. Bu adı taşıyan bir eğitim kurumunda görev almak bizler için oldukça büyük bir onur. Şehidimizin kabrine üniversitemize ve şehrimize ilk kez gelen öğrencilerimizle her yıl ziyaretlerde bulunuyoruz.
NİĞDE’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla şehrimizin istihdam kapasitesini ve ülkemiz ekonomisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracak olan Ulukışla “Özel Endüstri Bölgesi” projesi oldukça önemlidir. Bu kararla şehrimiz uluslararası düzeyde bir sanayi kenti olacaktır. Bunun yanında biz de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak gerek akademik danışmanlık gerekse saha uygulamaları anlamında Niğde ilimize önemli destekler sağlama gayreti içindeyiz. Örneğin geçtiğimiz yıl üniversitemizden Türk Patent Kurumuna yapılan patent başvuruları sayısında şehrimizin patent başvuru sayısı iki kat artmış ve Niğde bu alanda yedi sıra yükselerek 38’inci sıradan 31’inci sıraya gelmiştir. Yine Niğde’nin tarımsal, ekonomik ve sosyal gelişimiyle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesine, bu alandaki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek ilgili sektörün sorunlarının tespitine ve bunların çözümüne yönelik çalışan Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) de üniversitemizin lokomotif rol üstlendiği önemli çalışmalara örnek verilebilir. Bu süreçte paydaşlarımız da yine Niğde’mizin çehresini güzelleştirmek ve şehrimizin tanınırlığına katkı sağlamak üzere bizimle ortak ya da kendileri doğrudan birçok önemli faaliyetler gerçekleştirdiler
ve gerçekleştirmeye devam ediyorlar.