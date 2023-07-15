Halisdemir adına layık olmaya çalışıyoruz

Şehidimizin adını taşımanın ağırlığının ve sorumluluğunun farkındayız. Dolayısıyla bu şanlı adı, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiğimiz başarılarla ve tüm platformlarda duyurmak üzere büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Üniversitemizin girişinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Anıtı’nı her gördüğümüzde bizlere büyük bir çalışma ve başarma azmi veriyor. Gerek hâlihazırda eğitimlerini sürdüren gerekse mezun olan öğrencilerimize, milli değerlerin bilincinde olmaları ve bu şanlı adı taşıyan üniversitemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeleri adına nitelikli ve kaliteli eğitim veriyoruz. Nitekim kahraman şehidimiz de bu bilinçle ülkesine ve milletine hizmet etti ve bu uğurda da gerektiğinde şehadet şerbetini içti. Bu konularda şu ana kadar ulusal ve uluslararası alanda akademik anlamda elde ettiğimiz başarılarımız da bu hatırayı yaşatmak üzere yaptığımız çalışmaların en açık kanıtlarıdır. Bununla beraber merkez yerleşkemizde bulunan, bölgenin ve ülkemizin en modern komplekslerinden olan kongre ve kültür merkezimiz de Şehit Ömer Halisdemir’in adını taşıyor. Bu merkezimizde bilim, kültür ve sanat alanındaki ulusal ve uluslararası ölçekli etkinliklerimiz gerçekleştiriliyor. Yine bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenleyeceğimiz programda şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak adına Güzel Sanatlar Fakültemizin akademisyenleri ile öğrencilerinin hazırlayacağı “Şehit Ömer Halisdemir” temalı bir resim sergisi de düzenleyeceğiz.