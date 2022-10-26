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Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç’ın vefatını oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halit Kıvanç hayatını kaybetti
​Halit Kıvanç hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç’ın vefatını oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, Twitter paylaşımında “Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun” dedi. Sunduğu Dünya Kupası yayınlarıyla uzun bir döneme damgasını vuran Kıvanç’ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü öğleyin Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

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