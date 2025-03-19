Halit’i köpeğin ağzından kurtardı

Olay dün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı’nda yaşandı. Ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için evinden çıkan Hamo’ya başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamo, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Akbulut, olay yerinden aracıyla geçtiği sırada birkaç köpeği fark ettiğini söyledi. Köpeklerden birinin arsa içerisinde, ağızında ilk başta poşet olduğunu zannettiği çocuğu salladığını görünce hemen araçtan indiğini anlatan Akbulut, “Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Köpekleri kovaladık. Sonra 112’yi aradık. Boynunda 5-6 yarası vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu. Görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah’ın takdiri diyorum” ifadelerini kullandı. Çocuğun amcası Rahmi Hamo ise olayı komşularından öğrendiklerini ve geldiklerinde yeğenini yerde yaralı gördüğünü belirtti. Amca Hamo, doktorların yeğenin durumunun ciddi olduğunu söylediklerini ifade etti.