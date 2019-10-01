Gündem Halitin katillerine ağır müebbet
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Halit’in katillerine ağır müebbet

Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın öldürülmesiyle ilgili savcılık, 2 şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halit Ayar
Halit Ayar

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi soruşturması tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Halit Ayar'ın öldürülme anı

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Halit Ayar, 7 Eylül 2019’da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. İTÜ’lü gencin bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlanmıştı.

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GÜNDEM
İTÜ mezunu Halit'in katilleri tutuklandı
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