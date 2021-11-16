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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Halk ekmeğe zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı.

Zam oranı yüzde 12 ile 47 arasında değişiyor

  • İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

"2022'ye kadar fiyat artışı olmayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun dün yaptığı açıklamada İBB Halk Ekmek'te 2022 yılına kadar fiyat artışı olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "Bugün, gündelik hayatımıza etki edecek zamlar art arda geldi. İBB, Halk Ekmek’te de, şeker kullanılan diğer ürünlerde de 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak. Fiyat artışlarına direnmenin çok zorlaştığı günlerden geçiyoruz."

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