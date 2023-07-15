Halk en büyük güçtür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya





Ülkemiz ve aziz milletimiz bundan yedi yıl önce, FETÖ/PDY Terör örgütü mensuplarının çok büyük bir ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Hiçbirimizin benliğinden asla silinmeyecek o kara gecede yaşanan darbe girişimi, Türk siyasi hayatının en büyük kırılma anlarından biri olarak tarihimize geçti.

Aklını ve vicdanını kiraya veren o hainler, Milletimizin görevleri sebebiyle kendilerine emanet ettiği silahların namlularını, yine milletimizin sinesine çevirdi.

Bu hain teşebbüse iman dolu göğsünü siper eden sivillerimizin üzerine mermiler bombalar yağdırıldı, kimimiz ezildi, kimimiz vuruldu.

İşte o ihanet gecesinde; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar” sözleriyle yüzbinlerce cesur yürek meydanlara koştu, Milli İradesine sahip çıktı.

Tankların önüne yatan, üzerine yağan kurşunlara rağmen bir adım dahi geri adım atmayan kahramanlarımızın elinde sadece, o hainleri tir tir titreten Şanlı Al Bayrağımız vardı.

Bu hain darbe girişimi sırasında; 253 vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz şehit oldu. 2.739 kişi yaralandı.

O gece yüreğimizdeki vatan aşkı, iman gücü ve Hakk’ın yardımıyla milletçe çok büyük bir badire atlattık, çok büyük bir demokrasi ve özgürlük imtihanı verdik.

Kadını, erkeği, yaşlısı genciyle tek yürek olup, tarihi bir destan yazdık. Çünkü o gece tüm kahramanlarımızda aynı feraset, aynı dirayet ve aynı maneviyat hâkimdi…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Türk Milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.” ifadeleri bir kez daha vücut buldu.

Şahlı tarihimizde Çanakkale’de Sakarya’da, Dumlupınar’da yedi düvele meydan okuyan aziz milletimiz, aynı kahramanlığı 15 Temmuz’da da ortaya koymuş, sonsuza kadar da bu iradesine sahip çıkacaktır.

Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz’da Türkiye Yüzyılı’na giden yolu açan Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz Kutlu olsun.







