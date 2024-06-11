Halk otobüsü esnafı eylem yaptı: Biz de sıfırı tükettik!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 5 aydır alacaklarını temin edemeyen özel halk otobüsü esnafı, belediye binası önünde eylem düzenledi. Geçtiğimiz gün Yeni Şafak’ın ortaya çıkardığı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın, “Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Kısaca sıfırı tükettik” itirafı üzerine, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenen esnaf “Konsere var da bize niye yok? Biz de sıfırı tükettik, eksiye geçtik” diye isyan etti. Öğle saatlerinde Fatih Saraçhane’deki İBB ana binası önünde bir araya gelen yaklaşık 200 esnaf, belediyeden bir yetkilinin aşağıya inip açıklama yapmasını istedi. Esnaf muhatap bulamadığı gibi içeride olan İmamoğlu da aracıyla yan kapıdan çıkarak uzaklaştı. İmamoğlu’nun binadan ayrıldığı an esnaf ıslık çalarak yuhaladı.

KAMERALI MOBBİNG

“Buraya hukukumuzu aramaya geldik” diyen esnaf temsilcisi Murat Bakışlı, “Bizler 30 yılı aşkın süredir İstanbul'da özel halk otobüsü esnaflığı yapıyoruz.

4 yıldır ödemelerimiz aksak şekilde geliyor. Bizler artık benzinciye, şoförlerimize, hatta evdeki çocuklarımıza, eşlerimize cevap veremeyecek durumdayız. Tek isteğimiz var, ödemelerimizin yapılması. Ayrıca şöyle bir çifte standart var. Halk otobüsü torpidolarına bir kamera konulmuş. Resmen bu mobbing. Adam ağzını açıyor, rapor. Adam sakız çiğniyor, rapor. Adam elma yiyor, rapor. Yani yiyecek tükettin diye, rapor yazıyorlar. Bunun kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

İBB ŞOFÖRLERİ ÇALIYOR

Esnafın İBB’den alacaklarını talep etmesine karşılık şantaj gibi seferlerden men edildiklerini anlatan Bakışlı, “Ayrıca halk otobüsü direksiyonunda sudan sebeplerle sertifikası iptal edilen şoför arkadaşlarımıza bakıyoruz, iptal sertifikayla 3 gün sonra adam İETT otobüslerinde şoför olarak işe başlıyor. Yani bizim 30 yılı aşkın süredir deneyimi olan iş gücümüzü tabiri caizse çalıyorlar. Biz şu an şoför bulamıyoruz. Evet arabaları çalıştırıyoruz ama nasıl çalıştırdığımızı bir biz biliyoruz”

şeklinde konuştu.

KONTAK AÇAMAYACAĞIZ

İETT’nin klima açmayan araçlara 2 bin TL ceza yazdığını söyleyen Bakışlı, yakın zamanda kontak açamayacak duruma geleceklerini ifade etti: “120 bin TL gibi bir ödeme yapacaklarını söylüyorlar. Bu para klimanın bakımına yetmiyor. Biz arabayı yürütmek için kullandığımız mazotun parasını alamıyoruz. Klima açtığımızda 30 litre yakıt gidiyor. Her bir arabanın aylık 180 bin lira mazotu var.”

Engin Arslantaş, Ahmet Kaynar.

KONSERİ BIRAK PARAMIZI ÖDE

* Özel halk otobüsü sahibi Ahmet Kaynar: “Ödeme yapılana kadar eyleme devam edeceğiz. Bizim sırtımızdan siyasi rant elde etmenin peşindeler. Parayı götürmüş, ücretsiz konser düzenliyor. Bu kadar sıkıntının içinde ne konseri? Bizim burada ekmeğimizi çal, götür konsere ver. ‘Sıfırı tükettik’ demişler, bize de sıfırı tükettirdiler. Yani herkes bir şeylerini sattı, ayakta kalmaya çalışıyor. İmamoğlu da yan kapıdan kaçıyor. 4-5 aydır paramızı alamıyoruz. Bu gemi artık yürümüyor, bıçak kemiğe dayandı.”

* Otobüs esnafı Engin Arslantaş: “Çocuk değiliz, kandırmaya çalışmasınlar. İBB borçlanma yetkisi aldı. 7 göbek CHP'liyim. Sahaya çıktığımda ‘Engin abi hani her şey çok güzel olacaktı’ diyorlar. Çünkü İmamoğlu’nun burada savunuculuğunu yaptım. Arkadaşlardan oy isterken İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun boy boy fotoğraflarını otobüste taşıdım. Şimdi zulüm yapılıyor.”







