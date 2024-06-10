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Halk otobüsü esnafına borcunu ödemeyen İBB'den itiraflar: Bakın sıfır tükettik

3,5 milyar liralık alacakları için İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile buluşan özel halk otobüsü temsilcileri, gelen itirafla şaşkına uğradı. Beyaz bir tahtanın başına geçip bazı hesaplar yapan Çağlar, “Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Kısaca sıfırı tükettik” dedi ve ödeme yapamayacaklarını bildirdi.

Neslihan Önder
04:00 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:25 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ödeme yapmaması nedeniyle 5 aydır mağdur olan özel halk otobüsü sahipleri büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Belediye yönetimiyle görüşerek 3 bin 41 özel halk otobüsü esnafına ödeme yapılmasını talep eden 8 temsilci, İBB’nin mali durumuna ilişkin inanılmaz bir gerçekle karşılaştı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, toplantıyı yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, ödeme yapamıyor olmalarının sebebini şöyle anlattı: “Muhasebeden anlayanınız varsa tüm hesapları açabiliriz. Seçim döneminde çok ciddi borç yaptık. Meclis çoğunluğu bizde ama limiti doldurduğumuz için borçlanma talep edemez hale geldik. Kısaca sıfırı tükettik.”

SAYISIZ EYLEM DÜZENLEDİLER

3,5 milyar TL'ye varan alacaklarını 5 aydır temin edemeyen otobüs esnafı, son olarak yakıt alamadıklarını, araçların düzenli bakım ve tamirlerini yaptıramadıklarını duyurarak çok yakında kontak kapatacaklarını bildirmişti. Bunun üzerine İstanbul Fatih'teki İBB binası önünde sayısız eylem düzenleyen esnaf, sonunda görüşebilecekleri bir yetkili buldu. CHP'li İBB yönetiminin Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 7 Haziran günü, 8 otobüs esnafı ile toplantı yaparak maddi çöküşü itiraf etti.

SADECE MAAŞ ÖDEYEBİLİYORUZ

Toplantıda beyaz bir tahtanın önüne geçip elindeki kalemle açıklama yapan Çağlar, geride bıraktıkları seçim döneminde çok fazla harcama yaptıklarını dolayısıyla kasada para kalmadığını söyledi. Seçim sonrası meclis çoğunluğunu elde ettiklerini ifade eden Çağlar, buna rağmen borçlanma limitini doldurdukları için zor durumda olduklarının altını çizdi. Otobüs esnafının İBB önündeki eylemlerini haklı bulduğunu söyleyen Çağlar, halihazırda yalnızca çalışanların maaşlarını ödeyebilecek durumda olduklarını bildirdi. Çağlar, yurt dışından bir metro projesi için kredi bulunması halinde esnafa ödeme yapılabileceğini ifade etti. Bu toplantının ardından yine bir sonuca ulaşamayan özel halk otobüsü esnafları, 3,5 milyar liradan fazla alacakları için bugün İBB önünde protesto düzenleme kararı aldı.


Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Beylikdüzü-Avcılar Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolun Edirne yönünde ise Haramidere mevkisinde bağlantı yollardan katılımla beraber trafik yavaş ilerliyor. D-100 kara yolunda Bakırköy'den başlaşan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkisine kadar sürerken, köprünün her iki yönünde de araçlar yavaş seyrediyor. TEM Otoyolu'nda, Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere bağlantı yollarında ise trafik normal seyrinde devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Şile Otobanı bağlantı yolu ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca, Altunizade mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik akışı yavaş ilerliyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 09.00'da yüzde 60 olarak ölçüldü.


#İBB
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#Ekonomi
#Halk Otobüsü
#Ekrem İmamoğlu
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