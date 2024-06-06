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Müsilaj tehlikesi kapıda

Ani hava sıcaklığı artışıyla birlikte denizde oluşan müsilaj izleri, kıyılarda yeni bir tehlikenin işareti olabilir. Uzmanlar, Gemlik ve Büyükçekmece sahilinde uydu görüntüleriyle tespit edilen müsilajların Ege ve Marmara Denizi'nde artacağı uyarısını yaptı.

Rabia Şenol
04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:34 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, “Aralık-nisan ayları arasında 12 milyon metreküp atıksu deşarjı yapıldığı için suyun üst akıntısı arttı. Bu sebeple Büyükçekmece koyunda oluşan birikme oluştu. Hiç arıtılmadan denize bırakılan 12 milyon metreküp atık su Beylikdüzü ilçesinin tamamında oluşacak 3,5 aylık kirliliğe eşdeğer bir miktar. Yenikapı, Kadıköy, Üsküdar, Küçüksu, Beykoz ve Maltepe gibi yerlerde bulunan arıtma tesisleri ön arıtmadan İleri Biyolojik Arıtmaya acilen dönüştürülmelidir” ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR ARTIRACAK

Türkiye’de önümüzdeki günlerde çok fazla müsilaj sorununun yaşanacağını belirten İstanbul Çevre konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Sıcaklar arttığı için müsilaj sorunumuzda arttı. Boğazdaki kıyılara yansıyan beyaz köpüklerin müsilaja dönüştüğünü görmeye başladık. Dolayısıyla bu yıl sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte özellikle güneşi çokça alan ve akıntıların olmadığı koylarda müsilaj vakasını çok fazla yaşayacağız. İstanbul'da bunun merkezi Bostancı Sahili'dir. Burası bir koydur ve bu koyda su sirkülasyonu olmadığı için müsilajın daha fazla artması olasıdır” dedi.




#Müsilaj
#İBB
#İstanbul
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