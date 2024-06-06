Müsilaj tehlikesi kapıda

İBB Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, “Aralık-nisan ayları arasında 12 milyon metreküp atıksu deşarjı yapıldığı için suyun üst akıntısı arttı. Bu sebeple Büyükçekmece koyunda oluşan birikme oluştu. Hiç arıtılmadan denize bırakılan 12 milyon metreküp atık su Beylikdüzü ilçesinin tamamında oluşacak 3,5 aylık kirliliğe eşdeğer bir miktar. Yenikapı, Kadıköy, Üsküdar, Küçüksu, Beykoz ve Maltepe gibi yerlerde bulunan arıtma tesisleri ön arıtmadan İleri Biyolojik Arıtmaya acilen dönüştürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de önümüzdeki günlerde çok fazla müsilaj sorununun yaşanacağını belirten İstanbul Çevre konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Sıcaklar arttığı için müsilaj sorunumuzda arttı. Boğazdaki kıyılara yansıyan beyaz köpüklerin müsilaja dönüştüğünü görmeye başladık. Dolayısıyla bu yıl sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte özellikle güneşi çokça alan ve akıntıların olmadığı koylarda müsilaj vakasını çok fazla yaşayacağız. İstanbul'da bunun merkezi Bostancı Sahili'dir. Burası bir koydur ve bu koyda su sirkülasyonu olmadığı için müsilajın daha fazla artması olasıdır” dedi.