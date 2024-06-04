İBB ‘Her an yıkılabilir’ raporu verdiği binalar için hiçbir şey yapmamış: Tabut evler nerede

İstanbul Küçük-çekmece'de kendiliğinden yıkılan 3 katlı bina bir kez daha kentsel dönüşüm projelerini gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vaatleri arasında bulunmasına rağmen bugüne kadar şehirdeki kentsel dönüşümün yalnızca yüzde 1'ini üstlendi. İBB Meclis Üyesi Av. Muhammet Kaynar 2023 yılının Ekim ayında yaptığı konuşmada CHP’li yönetime tepki gösterdi ve belediyenin diğer tüm konularda olduğu gibi kentsel dönüşüm meselesinde de algı yönetimi yaptığını söyledi.

HİÇBİR TEBLİGAT YAPILMAMIŞ

Peş peşe yaşanan deprem felaketlerinin ardından İBB'nin duyurduğu bina tespiti sonuçlarını çıkaran Kaynar, 28 bin 900 binanın tarandığını ve bunlardan 318'ine acilen müdahale edilmesi gerektiğinin tespit edildiğini belirtti. Kaynar, tespit edilen bu binalarla ilgili ise hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

6306 Sayılı Yasa'ya göre, Tapu ve Kadastro ile acilen irtibata geçip 60 gün içinde tahliye ve yıkımı takip etmesi gereken İBB, vatandaşa bilgi dahi vermedi.

TABLO DAHA VAHİM

Durumun daha vahim olduğunu ise İBB açıkladı. Küçükçekmece'deki facianın hemen ardından bir açıklama yayınlayan ve üzerindeki sorumluluğu atmaya çalışan belediyeden vatandaşa suçlama geldi. Habere göre İBB, bugüne kadar hızlı tarama için 160 bin talep aldı. Bu talepler doğrultusunda 35 bin binada inceleme yapıldı. Yüksek riskli ve çok riskli kategorisine girerek her an yıkılabilecek bin 556 bina tespit edildi. 178 bina yıkılarak kentsel dönüşüm sürecine girerken, 96 binada resmi süreç başlatıldı. Geriye kalan tam bin 443 bina için hiçbir işlem yapmayan İBB, ev sahiplerini ve ilçe belediyelerini bilgilendirdiğini duyurdu.

SUÇU VATANDAŞA ATTILAR

İBB'nin resmi web sayfasında yayınlanan açıklamada Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un da ifadelerine yer verildi. Kurt, Küçükçekmece'de yıkılan apartmanla ilgili mülk sahibini suçlayarak, “Küçükçekmece’de çöken yapı hızlı tarama testine başvurmuş olsa, İBB veya bir müteahhitle anlaşıp yapısını yenileme sürecine girse bakanlığın verdiği kira yardımına ekstradan 7 bin TL lira kira yardımı alacaktı. Binası da yenilenmiş olacak ve bu felaket yaşanmayacaktı” dedi.

3 yaralı taburcu edildi

Binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 8 kişiden 3’ü hastaneden taburcu edildi. Aralarında 6 aylık kız çocuğunun da bulunduğu, tedavisi süren 5 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe durumda gözlem altında tutulurken, genel durumu iyi olan bir yaralı ile ameliyat edilen bir yaralı da yoğun bakımda tedavi görüyor. Çöken binada hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu 35 yaşındaki Dovletyar Charyyev'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Daha ağır bir yaptırım şart

Küçükmece'de aniden yıkılan apartman kaçak katla ilgili yaptırımları da gündeme getirdi. Kaçak kat çıkan vatandaşın önce belediye yetkilileri tarafından denetlendiğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yüksek İnşaat Mühendisi Dr. Mustafa Bozyiğit, kaçak yapı oluşturan kişilere sadece para cezası yazıldığını söyledi. Bu konuda yeni bir yasa düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Bozyiğit, “Kaçak yapanın sadece parasal ceza alması bu işi durdurmuyor. Daha büyük yaptırımlar getirilmeli” dedi.

Enkazlar temizlendi

İstanbul Küçükçekmece’de pazar günü sabah saatlerinde çöken ve bir kişinin hayatını kaybettiği 3 katlı apartmanın yanındaki 4 katlı bina da kontrollü şekilde yıkıldı. Zemin üstü 3 katlı boş binanın risk oluşturduğunun tespit edilmesi sonrası başlayan yıkımın ardından her iki binanın da enkazı kaldırıldı. Enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı. Ekipler enkazın kaldırıldığı alanı güvenlik şeridine aldı.

Sahibinin haberi yokmuş!

Yıkılan binayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Özge Aktürk Dinçer ve eşi İbrahim Dinçer ile eski iş yeri sahibi Özcan Kayar kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bina sahibi Hacı Murat Gençtük ise savcılık ifadesinde hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia etti. Gençtürk, "Bina babamdan kalma, benim hiçbir şeyden haberim yok. Suçlamaları reddediyorum" dedi. Binanın altındaki restoranı işleten Özge Aktürk Dinçer ise, "Dönerci dükkanını bir buçuk yıl önce devraldım. Biz tadilat yaptırmadık. Yapıldıysa bizden önce yapılmıştır" diye konuştu. Dinçer çifti, ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

'BİNA SALLANIYOR' DEDİLER UMRUNDA BİLE OLMADI

Bina sahibi Gençtük ise 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Gençtürk'ün zemin kattaki iş yeri sahiplerinin "bina sallanıyor" uyarılara rağmen girişimde bulunmadığı belirtildi. Gençtürk mahkemece tutuklandı. Döner dükkanını 2021 yılında tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan Kayar ise adli kontrolle serbest kaldı.







