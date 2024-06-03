İstanbul'da Küçükçekmece'de çöken binada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı. Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de bina çökmesinin ardından "Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge" uyarısı yaptı. İşte Naci Görür'ün kritik İstanbul depremi açıklamasının ayrıntıları...
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'de gerçekleşen olay sonrası İstanbul'da yaşanacak olası depremde en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, binanın çöküşü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarını yineledi.
'Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge.'
Görür, 'Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile' dedi.
Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle"
İSTANBUL'DA EN ÇOK O BÖLGE ETKİLENECEK
Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde en çok etkilenecek bölgeyi açıkladı.
"Arkadaşlar, Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge.