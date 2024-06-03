Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili yeni gelişme: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki çöken bina ile ilgili; "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce deniz kumu ile inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" dedi.