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Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili yeni gelişme: Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 4'e çıktı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer'in ardından Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı.

11:19 - 3/06/2024 Pazartesi
DHA
Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında gözaltına alınan Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.




#Küçükçekmece
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#Gözaltı
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