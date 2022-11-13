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İSTANBUL

Halk TV'de provokasyon: İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı seçime bağlayıp hükümeti hedef aldılar

CHP'nin fonladığı Halk TV'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili yapılan yayında skandal ifadeler kullanıldı. Patlamayı AK Parti'ye bağlayan gazeteci Timur Soykan, "Normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir" sözleriyle provokasyona girişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVde provokasyon: İstiklal Caddesindeki patlamayı seçime bağlayıp hükümeti hedef aldılar
​Halk TV'de provokasyon: İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı seçime bağlayıp hükümeti hedef aldılar.

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.

CHP'nin fonlanan Halk TV'de patlamaya ilişkin yapılan yayında skandal ifadeler kullanıldı.

Sunucu Sorel Dağıstanlı, "Hep bir korku vardı. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da konuşuldu, 2015 Haziran-Kasım süreciyle, karanlık süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki o endişeleri gün yüzüne çıkardı." dedi.

PATLAMA ÜZERİNDEN PROVOKASYON

Patlamayı seçime bağlayıp iktidarı hedef alan gazeteci Timur Soykan, ise "Aslında çok uzun süredir, hem siyasi analistler hem de çok gergin bir seçim atmosferine doğru gidiyor olmamız, siyasi iktidarın sürekli gerdiği bir atmosferde olmamız, her zaman herkesin aklına seçim sürecini gergin geçirme ihtimalini akıllara getirdi. Halk TV'de bunu defalarca dile getirdik. Toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki, normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir mi hep gündemde." ifadelerini kullandı.

​Halk TV'de provokasyon: İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı seçime bağlayıp hükümeti hedef aldılar
OYNAT 01:15
​Halk TV'de provokasyon: İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı seçime bağlayıp hükümeti hedef aldılar
CHP'nin fonladığı Halk TV'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili yapılan yayında skandal ifadeler kullanıldı. Patlamayı AK Parti'ye bağlayan gazeteci Timur Soykan, 'Normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir' sözleriyle provokasyona girişti.

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