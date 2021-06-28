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POLİTİKA

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Asos'ta kaçak restoran açtı: CHP'liler destek için tam kadro oradaydı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sit alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş restoranın mührünü kırarak açılışını yaptı. Açılışa CHP'li Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Seyit Torun gibi birçok isim katıldı. Açılışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tahsin Tarhan'a tepki yağdı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise etkinliğe tepki göstererek, kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşarak, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Utanmadınız da bu cesaret ne?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu Asosta kaçak restoran açtı: CHPliler destek için tam kadro oradaydı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Asos'taki kaçak restoran açılışına çok sayıda CHP'li katıldı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Asos'ta "Sit alanı olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş, yapı kayıt belgesindeki bina yakılıp kaçak bina yapılmış ve İnşaat mühürlenmiş ama mühür kırılmış" kaçak işletmenin açılışını yaptı.

  • Etkinliğe, CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Seyit Torun gibi birçok partili katıldı. Açılışın fotoğraflarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mührü kırıp inşaatı tamamlamışlar

Mekanın, 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve inşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladığı öğrenildi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan sert tepki

Açılışı paylaşan Tarhan'a sert tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos’ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?" paylaşımında bulundu.

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