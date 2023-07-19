Halkalı Bükreş seferleri başladı

İstanbul'dan Romanya'ya demir yolu ile ulaşım sağlayan ve pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen Halkalı-Bükreş tren seferleri yeniden başladı. İstanbul-Sofya Ekspresi'nin aktarmalı hattı olan ve 7 Haziran'da seferlere başlayan, yılda 4 ay hizmet veren hatta, 6 Ekim'e kadar her gün Halkalı-Bükreş arasında karşılıklı seferlere devam edilecek.









Pandemi nedeniyle ara verilmişti

Uluslararası tren statüsünde olan, TCDD Taşımacılık- Bulgaristan Demir Yolları ve Romanya Demir Yolları tarafından ortak işletilen İstanbul Sofya Ekspresi ile birlikte çalışan Bükreş hattında 2020 yılında Pandemi nedeniyle seferlere ara vermişti. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla İstanbul Sofya Ekspresi Nisan 2022’de yeniden seferlerine başlamış ancak Bükreş hattında seferlere başlanamamıştı.









Yeniden sefere başladı

Nisan 2022’de seferlere başlayan İstanbul-Sofya Ekspresi’nin ardından Bükreş hattında da 7 Haziran 2023 tarihi itibariyle yeniden seferlere başlandı. Yılda 4 ay hizmet veren hatta 6 Ekim’e kadar Halkalı-Bükreş arasında karşılıklı seferlere devam edilecek.









21 saat sürüyor

Halkalı’dan her gün saat 20.00’da İstanbul Sofya Ekspresi ile birlikte hareket eden Bükreş hattı, Dimitrovgrad’da Sofya Ekspresi’nden ayrılıp Bükreş’e giden lokomotiflerle yoluna devam ediyor. 940 kilometrelik güzergah boyunca Halkalı- Çerkezköy- Alpullu-Edirne- Kapıkule- Svilengrad- Dimitrovgrad- St Zagora - Veliko Tarnova- Gorna Orjahovica- Bjala- Ruse- Giurgiu Nord- Videle kentleri kat edilerek 22 saatin sonunda ertesi gün 17.00’da Bükreş’e ulaşılıyor. Trenin karşılık seferi ise hergün Bükreş’ten saat 10.50’de kalkıyor ve ertesi gün 06.30’da Halkalı Garı’na varıyor.





Odalar kuşeli biletler garlarda

Bükreş hattındaki vagon odaları otel konforunda. Vagon odaları kuşeli ve 4 kişi kapasiteli. Halkalı-Bükreş arası bilet fiyatı ise kişi başı 51.20 euro. Biletler yalnızca Halkalı, Sirkeci ve Söğütlüçeşme Garlarından temin edilebiliyor. Hat uluslararsı tren statüsünde olduğu için vize zorunluluğu da bulunuyor.











