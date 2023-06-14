Halkı yanıltmaya metro ile devam

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı yayında kendisine yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilime ilişkin soruya ilginç bir yanıt verdi. Sorunun üzerine İmamoğlu ile bugün yaptığı görüşmeyi anlatan Sarıgül, "Ekrem Bey'den Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini istedim" ifadelerini kullanınca sunucu şaştı kaldı. Sarıgül, daha sonra yaptığı değerlendirmede ise İmamoğlu'na 'adaylıktan vazgeç' mesajı verip, "Parti içindeki meseleleri parti menfaatlerinin çok çok üzerinde tutmak lazım." diye konuştu.