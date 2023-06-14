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Halkı yanıltmaya metro ile devam

Seçim gecesi "Kazanıyoruz" manipülasyonu ile milyonların diline düşen İmamoğlu'nun, İstanbul'daki metro afişleri de algı operasyonu çıktı. İmamoğlu'nun, "yeni" dediklerinin AK Parti döneminden, "Yapıyoruz" dediklerinin de daha önce yapımına 'hayır' oyu vermesine rağmen başlanan projeler olduğu öğrenildi.

Neslihan Önder
04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da metro hatlarını 2 katına çıkaracağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yapımında sınıfta kaldı. 4 yılda sadece 7,24 kilometre metro inşa eden İBB’nin son dönemde reklam panolarını süsleyen “Dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir İstanbul”, “İstanbul’un batısına ilk metro geliyor” afişlerinin algı operasyonu olduğu ortaya çıktı.

HAYIR OYU VERDİĞİ METROLARIN ÜSTÜNE KONDU

4 yıllık görev süresinde hiçbir yeni metro projesi yapamayan İmamoğlu, önceki dönemlerde projelendirilen, yapımına başlanan metroları kendi yapmış gibi gösteriyordu. Üstelik İmamoğlu CHP Meclis Üyesi olarak bulunduğu İBB Meclisi’nde bugün övünerek “Yapıyoruz” dediği metro projelerinin tamamına partisi ile birlikte “Hayır” oyu vermişti. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da eski metro projelerinden bazılarının inşaatını durdurdu.

İHALESİ YAPILMAMIŞ PROJEYLE PROPAGANDA

Verdiği vaatleri gerçekleştiremeyen İBB Başkanı, 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala, “İstanbul’un batısına ilk metro geliyor” afişleriyle duyurduğu Beylikdüzü-Yenikapı Metrosu’na sarıldı. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde planlanan metroyu raftan indiren İmamoğlu, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Afişi görenler metro inşaatına başlandığını zannediyor. İhale aşaması ve inşaata başlaması 1 yılı bulacak projeyle algı operasyonu yürütülüyor.

KASA BOŞ, DIŞ KREDİ PLANLANIYOR

İBB’nin kasası boş olduğu için metro projesinde dış kredi kullanılması planlanıyor. “Engelleniyorum” algısı oluşturmak isteyen İmamoğlu, gerçekleri kamuoyundan gizleme yolunu tercih ediyor. Projenin bir türlü başlayamamasının arkasında ise şu sebepler yatıyor: Kesin projenin olmaması, mimari kesin projelerin, zemin etüd raporunun, jeolojik plan ve kesit kesin projelerinin, deprem etüd raporunun, tünel ve istasyon kazı destek sistemlerinin bulunmaması.



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Metro
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