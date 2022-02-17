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Halkın sağlığı Gölbaşı Belediyesi’ne emanet

Gölbaşı belediyesi ekipleri halk sağlığı için iş başında

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Halkın sağlığı Gölbaşı Belediyesi’ne emanet
Halkın sağlığı Gölbaşı Belediyesi’ne emanet

Gölbaşı Belediyesi vatandaşın sağlığı çalışmaya devam ediyor. Başkan Ramazan Şimşek’in talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmalarıyla, tüm Gölbaşı’nda rögar içi ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından; yaz döneminde uçkuna geçecek sivrisinekleri ve yine kış döneminde sıcak yerleri tercih ederek özellikle rögarlarda yuvalanan zararlı haşere populasyonunu azaltmak için haşere ve farelere de etkili olacak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığına çok kıymet veriyoruz. Söz konusu olan sağlık olunca elimizden gelen her türlü imkânı kullanarak Gölbaşı’nı olması gerektiği gibi pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve Gölbaşı’nda yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı bizlere emanet” açıklamasında bulundu.

İlaçlama çalışmalarında verdikleri emeklerden dolayı ekiplere teşekkür eden Başkan Şimşek, belediye ekiplerinin üstün gayretinden bahsetti. Başkan Şimşek “Belediyedeki çalışma

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