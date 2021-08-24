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İSTANBUL

Halterci gibi hırsız: Çelik kasayı düşe kalka götürdü

Kağıthane’de bir eve giren kadın hırsız, içi para dolu kasayı kucağına aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sakatlanmayı göze alıp kasayı, adeta halterciler gibi kucaklayarak götürmeyi başaran kadın hırsız, aynı siteye hırsızlığa gelince Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. İlginç anlar kameralara yansırken, 68 adet suç kaydı olduğu ve 30 suçtan firari olarak arandığı ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Halterci gibi hırsız: Çelik kasayı düşe kalka götürdü
Halterci gibi hırsız polisi şaşırttı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi‘nde önceki hafta Pazartesi günü meydana gelen bir ilginç bir hırsızlık olayını aydınlattı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş. isimli şahsın evini gözüne kestiren kadın hırsızlar, şahsın evde çıkacağı anı beklemeye başladı. Hasan Ş.’nin evden çıktığını gören iki kadın hırsız, eve girerek gardıropta, içinde 12 bin Euro, 35 bin dolar ve bir miktar altın bulunan çelik kasayı çalarak evden çıkmaya çalıştı.
Kasayı kaldırmaya çalışırken, yere düştü, yine de kasayı götürdü


Kasayı güçlükle binadan aşağıya indiren hırsızlardan bir tanesi, kasayı kucaklayarak götürmeye çalıştı. Arkadaşı kapıyı açarken, kadın hırsız ise sakatlanma pahasına kasayı kucağına aldı. Bu sırada kasanın ağırlığından dolayı dengesini kaybederek yere düştü. Buna rağmen kadın hırsız ayağa kalkarak kasayı tekrar kucağına alıp binanın bahçesinden çıkıp kayıplara karıştı.
Eve gelince hayatının şokunu yaşadı


Ev sahibi Hasan Ş. eve gelip gardırobu açınca, kasanın yerinde olmadığını fark ederek hayatını şokunu yaşadı. Neye uğradığını şaşıran Hasan Ş. hemen polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahısların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızların ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtıklarını ve Başakşehir Şahintepe Mahallesinde boş bir tarlanın olduğu yerde indiklerini tespit etti.
Aynı siteye tekrar hırsızlık için gelince yakalandılar


Güvenlik kamerası incelemeleri sırasında hırsızların aynı siteye tekrardan geldiklerini belirleyen polis ekipleri, sitenin önünde beklemeye başladı. Hırsızların tekrar eve girmeye çalıştığı sırada harekete geçen polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Kasayı kucaklayan hırsız, suç makinesi çıktı


Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen hırsızların Pınar U. ve Fatma F. olduğu tespit edildi. Emniyet kayıtlarında P.U.’nun 68 adet suç kaydının olduğu 30 suçtan da faili firar olarak arandığı belirlendi. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kadın hırsızın kasayı kucaklayıp çaldığı anlar kamerada
Kağıthane’de kadının içi para dolu kasayı sakatlanma pahasına kucaklayıp çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının kasayı kucakladığı, daha sonra dengesini kaybederek yere düştüğü, buna rağmen ayağa kalkarak kasayı kucağına alıp gittiği görülüyor.

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